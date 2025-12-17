Tijdens de solden lonken aantrekkelijke kortingen. Maar wat als het product nadien toch tegenvalt? Mag je jouw afgeprijsde aankoop terugbrengen? En hoe onderscheid je een interessante deal van een nepkorting?

Retour of ruil: een kwestie van goodwill

Geen enkele handelaar is wettelijk verplicht om een onbeschadigd artikel terug te nemen of te ruilen. Elke transactie – vooral een aankoop in een fysieke winkel – geldt als een vaste verkoopovereenkomst. Heb je een trui of een ander kledingstuk gekocht, dan wordt ervan uitgegaan dat je de kans had om het te passen vóór je afrekende aan de kassa. Als je dat niet deed, is dat je eigen verantwoordelijkheid. De verkoper is dus niet verplicht om het artikel terug te nemen, de aankoopsom of een tegoedbon te geven of het artikel te ruilen.

De wettelijke garantie van twee jaar geldt ook voorafgeprijsde artikelen

Dat gezegd zijnde, laten veel winkels wel terugnames toe als commercieel gebaar. De retourtermijn varieert per winkel, maar bedraagt vaak acht, veertien of dertig dagen, en staat meestal vermeld op het kassabonnetje. Tijdens de solden zijn handelaars echter strenger: geen terugname, geen ruil. Dat is begrijpelijk, want solden zijn bedoeld om de voorraad te verkopen.

Garantie geldt altijd

Goed nieuws: de wettelijke garantie van twee jaar op nieuwe producten geldt ook voor afgeprijsde artikelen. Bij verborgen gebreken kan je dus eisen dat de verkoper het product herstelt of vervangt. Let op: als de verkoper een defect vóór aankoop heeft gemeld en de korting daardoor verklaarbaar is, geldt deze garantie niet. Dit moet wel duidelijk vermeld staan, bijvoorbeeld op het kassaticket.

Deals op de webshop

Bij online aankopen ben je nog beter beschermd, omdat je het product niet kan zien of aanraken voor het wordt geleverd. Als het ontvangen artikel niet overeenkomt met de beschrijving, kan je het terugsturen wegens niet-conform. De verzendkosten zijn dan voor de verkoper, die in theorie ook de oorspronkelijke verzendkosten moet terugbetalen.

Daarnaast heb je het herroepingsrecht: je hebt veertien kalenderdagen om je aankoop terug te sturen, zonder een reden te moeten aangeven. Alleen de retourkosten betaal je zelf, tenzij de webshop ze vergoedt. Let op: maatwerk, bederfelijke producten, kranten, tijdschriften en tickets voor reizen, shows of sportevenementen vallen hier niet onder.

Let op voor nepkorting

Dagen voor de solden verhogen sommige winkels hun prijzen, om later ‘spectaculaire’ kortingen te tonen.

Om dit te vermijden, kijk je beter vooraf goed rond. Wandel door je favoriete winkels en noteer of fotografeer de prijzen van de artikelen die je interessant vindt. Zo kan je tijdens de solden vergelijken en controleren of de korting echt is.

Sinds 2022 is er in België wel meer transparantie. Elke korting moet worden berekend op de laagste prijs van de afgelopen dertig dagen. Een mooie bescherming, maar een oplettende blik blijft de beste verdediging.