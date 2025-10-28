Wat na mij? Richtlijnen voor wie achterblijft

De Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat ontwikkelden de brochure ‘Wat na mij? Richtlijnen aan mijn naasten’. Een handig boekje met belangrijke informatie en persoonlijke wensen zodat je dierbaren niet met vragen blijven zitten.

Bij een overlijden worden families vaak overspoeld door praktische vragen en emotionele beslissingen. We sluiten tijdens ons leven immers talloze contracten, beheren rekeningen en bewaren persoonlijke gegevens. Voor je naasten kan het later belangrijk zijn om snel inzicht te krijgen in die informatie en in jouw wensen.

Waarom je zaken voorbereiden goed is

Tijdens ons leven praten we niet graag over het levenseinde en de periode daarna. Hierdoor blijft de familie vaak met onbeantwoorde vragen achter. Werden er voorafgaande wilsverklaringen ingevuld? Wat moet er gebeuren met je huisdieren? En wie mag je bijstaan als je ernstig ziek wordt? Voor je naasten is het niet altijd eenvoudig om in zulke momenten te weten wat jij gewild zou hebben. Het notarieel zakboek “Richtlijnen aan mijn naasten” biedt daarom een praktische houvast.

In het eerste deel noteer je persoonlijke en administratieve gegevens, in het tweede je wensen rond gezondheid, levenseinde en overlijden. Het boekje is geen juridisch bindend document, wel een waardevol hulpmiddel voor open communicatie met wie je dierbaar is.

Zakboekje voor belanghebbenden

Het notarieel zakboek laat je toe om nuttige gegevens over jezelf, je vermogen en je wensen te verzamelen. Bovendien bevat het zakboekje praktische weetjes en tips voor jou en je naasten. Deze brochure kan voor verschillende personen en instanties dan ook een grote waarde hebben:

• Begrafenisondernemers krijgen sneller duidelijkheid over de wensen van de overledene.

• Palliatieve zorgteams kunnen het boekje gebruiken als ingang tot gesprekken over keuzes en prioriteiten.

• Notarissen kunnen het inzetten in gesprekken met cliënten om hen beter voor te bereiden op het levenseinde.

Gratis beschikbaar

De brochure ‘Wat na mij? Richtlijnen aan mijn naasten’ is gratis te downloaden via de website van de Koning Boudewijnstichting of je kan gratis gedrukte exemplaren bestellen via dezelfde link.

Je kan de brochure trouwens ook online invullen via notaris.be en bewaren in de digitale kluis Izimi.

Let op: de brochure is geen testament en daardoor ook niet-bindend. Voor meer informatie over het testament kan je terecht op www.notaris.be of bij je eigen notaris.