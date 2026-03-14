4 tips om je tuin lenteklaar te maken

Maart is de maand waarin je tuin stilaan uit zijn winterslaap ontwaakt. Een koudeprik blijft mogelijk, maar zware vorst is meestal voorbij. Het ideale moment dus om je tuin klaar te maken voor de lente. Alleen: niet alles mag nu al gesnoeid worden. Dit pak je in maart wél aan — en dit stel je beter nog even uit.

1. Knip winterschade weg

Begin met het wegsnoeien van dode of kapotgevroren takuiteinden van heesters. Zie je barsten in de schors? Dan gaat het vaak om vorstspleten, die ontstaan wanneer het na zacht weer plots weer vriest.

Sommige tuinboeken en websites raden aan om zulke scheuren dicht te smeren met een soort wondpasta of afdekmiddel. Dat lijkt logisch, maar het kan net houtaantastende schimmels in de hand werken. Beter is om bomen en struiken die schade zelf te laten herstellen.

2. Ruim borders op voor de eerste nieuwe scheuten

In borders mag je nu het verwelkte loof van vaste planten en het dorre stro van siergrassen wegknippen. Wacht daar niet te lang mee: zodra de eerste nieuwe scheuten verschijnen, wordt het moeilijker om netjes te werken zonder jonge groei te beschadigen.

Een grote lenteschoonmaak hoeft nog niet. In maart volstaat het om dode resten weg te halen en de border opnieuw lucht en licht te geven.

3. Snoei nog niet alles

Niet elke plant is al klaar voor de snoeischaar.

Met rozen wacht je beter nog even. Bij een nieuwe vorstprik kunnen jonge knoppen beschadigd raken. Ook lentebloeiers laat je voorlopig met rust. Die snoei je pas nadat ze uitgebloeid zijn, anders knip je de bloemen weg nog voor ze verschenen zijn.

Hagen snoei je best tussen maart en juli, maar hou daarbij rekening met nestelende vogels. Een haag is in de lente vaak een veilige plek voor broedende dieren, dus controleer altijd eerst goed voor je aan de slag gaat.

Heb je fruitbomen of zomerbloeiende heesters nog niet gesnoeid? Stel het dan niet langer uit.

4. Ruim op en geef de bodem een voorzichtige opfrisbeurt

Na het snoeien ruim je best meteen alle snoeiafval en onkruid op. Zo verklein je de kans op ziektes en schimmels in de tuin. Laat zieke of afgestorven plantenresten dus niet liggen in borders of onder struiken.

Is alles netjes opgeruimd? Krab de grond dan lichtjes open, geef een traag werkende meststof en werk af met een laag mulch, zoals boomschors of een andere bodembedekking. Je kunt ook de bestaande mulchlaag aanvullen of vernieuwen.