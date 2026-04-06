6 lekkere recepten om je chocolade-paaseitjes te verwerken

Hebben je kleinkinderen flink wat paaseitjes verzameld, maar zit je zelf nog met een voorraad chocolade-eieren? Tover die restjes om tot heerlijke lekkernijen en verwen er heel de familie mee.

De paaseierenjacht was dit jaar een groot succes en je kleinkinderen gingen met goedgevulde mandjes naar huis. Maar ook jouw kasten puilen nog uit van de chocolade. Of ze nu puur, wit, gevuld of knapperig zijn: gooi je eitjes niet weg! Ze zijn perfect voor talloze eenvoudige zoete recepten. Wij geven je 6 voorbeelden!

Warme chocolademelk

Het is misschien niet echt meer het seizoen, maar waarom zou je jezelf een troostende warme drank ontzeggen? Op een zondagmorgen met de familie valt warme chocolademelk altijd in de smaak. Bovendien is dit het ideale – en meteen ook het makkelijkste – recept om je paaseitjes te verwerken.

Je hoeft alleen maar 3 à 4 eitjes te laten smelten in 20 cl warme melk, en klaar is kees. Zo krijg je een heerlijke romige kop chocolademelk. Zin in nog wat extra verwennerij? Voeg dan mini-marshmallows toe of werk af met een toef slagroom.

Smeerpasta

Zin in eens iets anders dan de klassieke chocopasta’s vol palmolie? Probeer dan onze versie met chocolade-eitjes. Deze is wel zoet – dat komt door de industriële paaseitjes – maar heeft wel het voordeel dat je er restjes uit je keukenkast mee opgebruikt. Een recept zonder verspilling dus!

Om dit te maken, heb je nodig:

150 g chocolade-eitjes (naar keuze),

250 g hazelnoten,

60 g suiker,

neutrale bakolie,

15 g ongezoet cacaopoeder.

Begin met de suiker op een zacht vuur in een steelpan te laten smelten tot je een goudbruine karamel krijgt. Laat die uitharden op een vel bakpapier. Rooster daarna de hazelnoten ongeveer tien minuten in een pan op middelhoog vuur. Wrijf ze vervolgens stevig op in een propere keukenhanddoek zodat de velletjes loskomen. Smelt intussen de chocolade-eitjes au bain-marie met een scheutje olie. Mix de hazelnoten en de karamel tot een pasta, voeg daarna de gesmolten chocolade en het cacaopoeder toe en meng alles goed. Zo krijg je een heerlijke smeuïge pasta.

Moelleux met vloeibare kern

Voor deze zoete lekkernij maak je gewoon je favoriete recept voor chocolademoelleux. Wil je een heerlijk vloeibare kern, stop dan vóór het bakken enkele paaseitjes in het midden van het beslag. Serveer liefst lauwwarm, zodat de chocolade lekker smeuïg blijft.



Chocolademousse

Voor dit recept heb je alleen echte eieren, chocolade-eitjes, boter en een beetje suiker nodig. Varieer gerust met verschillende soorten chocolade voor een originele twist!

De bereiding?

Smelt de chocolade-eitjes au bain-marie.

Haal de pan van het vuur en roer er een klontje boter en de helft van de eidooiers doorheen.

Strooi er 1 tot 2 eetlepels suiker bij en meng het geheel goed.

Klop de eiwitten stijf en spatel ze voorzichtig door het afgekoelde mengsel.

De textuur hoort romig te zijn. Houd je echter van een wat stevigere mousse? Voeg dan meer eidooiers toe.

Chocolademendiants, chocoladeflikken of ook wel gekend als studentenhaver

Mendiants zijn kleine chocoladeschijfjes versierd met gedroogde vruchten en noten (zoals hazelnoten, walnoten, amandelen of pistachenoten). In deze versie raden we je aan om er ook paaseitjes aan toe te voegen (geheel of in stukjes, afhankelijk van de grootte). Een tip: voeg de garnering toe voordat de chocolade is afgekoeld.

Cookies

Voor originele koekjes vervang je de chocoladedruppels gewoon door grofgehakte paaseitjes. Meng ze door het deeg vóór je er bolletjes van vormt. Succes verzekerd!

