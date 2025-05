Ben je het beu om je gerechten op smaak te brengen met de gebruikelijke tijm, laurier en basilicum? Enkele weinig bekende kruiden verdienen een ereplaats op je balkon of in je moestuin. Ontdek 7 originele soorten, gemakkelijk thuis te kweken, om je smaakpapillen te verrassen.

Hoewel alle supermarkten kruiden in de versafdeling hebben, is het assortiment meestal beperkt tot de klassiekers: tijm, laurier, koriander, basilicum, citroengras … Wil je weg van de platgetreden paden, dan is de beste oplossing om in een tuincentrum originelere zaden of planten te gaan kopen. En je hebt niet altijd groene vingers nodig: de meeste aromatische planten zijn gemakkelijk te kweken, zelfs in potten op een balkon. Als ze in bloei staan, voegen sommige zelfs een vleugje schoonheid toe aan je buitenleven!

Hier is een lijst van 7 originele kruiden die je kan uitproberen, aanbevolen door Jean-Luc Wanzoul, leraar aan de tuinbouwschool van Gembloux.

1. Pimpernel (Sanguisorba minor)

De pimpernel lijkt in de vergetelheid te zijn geraakt. “De bladeren hebben een komkommerachtige smaak en zijn ideaal in salades”, zegt Jean-Luc Wanzoul. Nog origineler is dat ze ook kunnen worden gebruikt om fruitsalades of verse kruidenthee in de zomer op smaak te brengen. De plant is rijk aan vitamine C en wordt ook gebruikt in de kruidengeneeskunde voor zijn digestieve eigenschappen. In bloei is de pimpernel heel aantrekkelijk, met zijn mooie paarse bloemen die in aren groeien. De plant gedijt goed in goed doorlatende, zo mogelijk licht kalkhoudende grond met veel zon. Het enige nadeel is dat hij een doelwit bij uitstek is voor slakken en naaktslakken, die hem vaak opeten.

2. Oesterblad of oesterkruid (Mertensia maritima)

“Deze vaste plant met blauwgroene, zilverachtige bladeren heeft een verrassende jodiumsmaak die doet denken aan oesters”, legt de leraar uit. De plant komt van nature voor aan de kusten van Noordwest-Europa. Het kweken ervan is iets ingewikkelder dan de meeste andere kruiden, omdat je een ondergrond moet creëren die bestaat uit gelijke delen zeezand en potgrond die constant vochtig is ... maar niet te vochtig! Daarom wordt dit kruid over het algemeen alleen in potten gekweekt. De zaden ontkiemen niet gemakkelijk, dus kies je best voor potplanten waarvan de ondergrond al is aangepast.

Pas op: de oestersmaak is heel sterk aanwezig als je de bladeren voor het eerst eet, maar vervaagt vrij snel in de mond als je ze blijft eten. Vergeet het idee van een “oestersalade”, de bladeren moeten spaarzaam worden gebruikt om bijvoorbeeld een verrine wat diepte te geven.

3. Lavas (Levisticum officinale)

Lavas was een van de meest voorkomende planten in medicinale tuinen in de middeleeuwen. In die tijd had het de reputatie een antigif te zijn en te helpen bij de vertering. De plant raakte geleidelijk in onbruik, maar is onlangs nieuw leven ingeblazen door een aantal chef-koks. De plant verrast met zijn sterk naar selder smakende bladeren en zaden, terwijl de wortels een bouillonachtige smaak afgeven. “Let op, de smaak is zeer krachtig, je moet er niet mee overdrijven!”

In de Karpaten wordt de plant vaak gebruikt om soepen, vleessaus of stoofpotten op smaak te brengen. Lavas is opmerkelijk winterhard, bestand tegen kou, ziektes en matige droogte en verliest elke winter zijn bladeren die in de lente snel weer aangroeien. De plant heeft niet veel zorg nodig, maar wel wat ruimte in je tuin, want hij kan gemakkelijk 1,5 meter hoog en 1 meter breed worden … of zelfs meer!

4. Oost-Indische kers (Tropaeolum majus)

Waarom zou je niet een paar eetbare bloemen aan je moestuin toevoegen? Oost-Indische kers heeft een dubbel voordeel: ze zijn erg populair bij bepaalde soorten bladluizen en worden vaak gebruikt om deze insecten weg te houden van de groenten, totdat de nuttige insecten van de tuin (lieveheersbeestjes en gaasvliegen) arriveren om de bladluizen te verorberen. Maar Oost-Indische kers is ook eetbaar. Met een smaak die doet denken aan waterkers, kan je de plant gebruiken om zomerse salades te versieren en op smaak te brengen. Hij zou ook kankerwerende en ontsmettende eigenschappen hebben. De knoppen kunnen worden bewaard in azijn als alternatief voor kappertjes. Het zaaien en planten van Oost-Indische kers is niet moeilijk. Plant gewoon 4 of 5 zaadjes per gaatje midden april, indien mogelijk in de volle zon.

Opgelet met de kerrieplant! Namen bedriegen soms… De kerrieplant (Helichrysum italicum) heeft prachtige zilverachtige bladeren die droge tuinen opfleuren en sterk naar curry ruiken als je ze aanraakt – maar pas op, de bladeren zijn niet eetbaar!

5. Ananassalie (Salvia elegans of Salvia rutilans)

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft deze saliesoort een subtiele ananassmaak. Dit maakt het tot het perfecte aromatische kruid voor exotische recepten. Bovendien geven de zeer decoratieve rode bloemen hem een zekere allure, vooral als je hem in perken kweekt. Net als gewone salie is deze plant niet veeleisend en relatief goed bestand tegen de kou. Geef hem echter wel een zonnige plek, goed gedraineerde grond en mulch in de winter.

6. Kaneelbasilicum (Ocimum basilicum ‘cinnamon’)

Hetzelfde principe geldt hier: kaneelbasilicum lijkt veel op gewone basilicum, het soort basilicum dat wordt gebruikt om pesto te maken. Het verschil is dat het een verrassende kaneelgeur verspreidt. Het is dus een subtiele smaakmaker voor desserts, drankjes en bepaalde hartige gerechten uit Noord-Afrika of het Midden-Oosten. In bloei heeft kaneelbasilicum mooie roze bloemen, waardoor het ook een sierplant is. Hoewel het niet de meest kwetsbare basilicumsoort is, is de plant nog steeds erg populair bij slakken, is hij gevoelig voor een te hoge luchtvochtigheid en heeft hij vrij warme temperaturen nodig om te bloeien.

7. Corsicaanse munt (Mentha requienii)

Deze muntsoort ziet er heel anders uit dan groene munt of pepermunt. Hij heeft de vorm van een zeer laag kruipend plantje met veel kleine, ronde, dikke blaadjes. Hij is minder invasief dan de andere variëteiten, verspreidt zich als een tapijt en bloeit in de kieren van rotstuinen of als bodembedekker in kreupelhout. Hij is ook gemakkelijk in potten te kweken. In zijn natuurlijke staat groeit hij op de oevers van beken, dus heeft hij koele, zelfs vochtige grond nodig in de schaduw/semi-schaduw. In de mond is de pepermuntsmaak vrij krachtig. Het is ook de bron van muntlikeur. Zelfs zonder geplukt te worden, verspreidt de plant een sterke geur: een groen, intens geurend tapijt!

In infusies, in salades of als afwerking van je gerechten zullen deze originele kruiden je keuken nieuw leven inblazen. Probeer ze snel eens uit!