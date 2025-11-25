Eric Cloes wijdde het eindwerk van zijn architectuurstudies aan de toegankelijkheid en aanpasbaarheid van woningen. Volgens hem zijn dit enkele belangrijke punten om in gedachten te houden.

1. De geografische ligging

Een van de grootste oorzaken van verlies van zelfstandigheid op oudere leeftijd is het isolement van de woning. De ligging is daarom een cruciaal criterium bij de keuze van een huis: kies bij voorkeur een plek die goed bereikbaar is, dicht bij een stadscentrum en met openbaar vervoer in de buurt.

2. Comfort & veiligheid

Het doel is het leven zo gemakkelijk mogelijk te maken en de bekommernissen van het ouder worden te beperken:

Ingang en deuren: voorzie een overdekte ingang, vermijd trappen waar mogelijk en geef de voorkeur aan lage drempels of vlakke kozijnen. Dit vraagt soms enkele aanpassingen om overstromingsrisico’s bij hevige regen te vermijden. Een carport direct aan de keuken voorkomt dat je boodschappen over een lange afstand moet dragen.

Communicatie: geef de voorkeur aan open ruimtes en glazen deuren waar privacy niet nodig is. Voorzie raampartijen tot op de grond aan de tuinzijde.

Elektriciteit: stopcontacten hoger plaatsen (40 cm) en schakelaars lager (90 cm). Voorzie nachtverlichting (nachtlampen) op de verdiepingen.

Meubilair: kies lage kasten zonder poten.

Trap: zo vlak mogelijk, met diepe treden en rechte hoeken.

Duurzaamheid: bespaar niet op isolatie en nieuwe energietechnologieën (zonnepanelen, warmtepomp, warmtepompboiler…).

Badkamer: voorzie niet alleen een inloopdouche maar ook een wastafel zonder meubel eronder. Zo kan er een stoel onder geschoven worden als je je niet goed voelt, of is er plaats voor een rolstoel.

3. Flexibiliteit

Kies voor lichte binnenwanden zodat ruimtes makkelijk heringericht kunnen worden indien nodig. Voorzie bij het ontwerp dat het toilet en/of de badkamer groter gemaakt kunnen worden.

Voorzie een constructie die een lift kan dragen. Lukt dat niet? Zorg dan dat de trap breed genoeg is om eventueel een traplift te plaatsen.

Houd een multifunctionele ruimte op de gelijkvloers die eventueel als slaapkamer kan dienen.

Voorzie een minimale breedte van 90 cm bij deuren en doorgangen.

