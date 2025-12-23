Alice in Wonderland, een musical voor jong en oud

Ik maak me er niet altijd even populair mee, maar zodra er ergens een deuntje uit The Sound of Music, Mary Poppins, Cats of eender welke musical klinkt, zing ik luidkeels mee. Het is sterker dan mezelf. Van kinds af aan heb ik een zwak voor het genre.

Niet dat ik alle voorstellingen afschuim. De laatste musical die ik live zag, was The Phantom of the Opera, al meer dan een jaar geleden. Gisteren stond ik opnieuw in de Stadsschouwburg in Antwerpen, maar dan wel voor een heel ander genre. Deepbridge brengt daar nog tot 4 januari de Vlaamse musical ‘Alice in Wonderland’. Daarna verhuist het gezelschap naar Hasselt voor een tweede reeks voorstellingen.

Ik had mijn dochter meegenomen. Zij kent het verhaal van Alice in Wonderland enkel van de film en was een beetje verward. De musical is gebaseerd op het origineel verhaal van Alice, en laat ons eerlijk zijn: daar zit niet veel logica in. ‘Ik snap het niet,’ bekende ze tijdens de pauze. ‘Loslaten en genieten’ was mijn advies. Want dat is het magische aan Alice in Wonderland: het is een zoektocht naar wie Alice is, maar hoe meer men zoekt, hoe verder verloren men geraakt. Misschien dat deze musical er daarom in slaagt om zowel jong als oud te raken. Ik hoorde kleine kinderen schateren, maar zag het oudere koppel naast mij even hard genieten van de voorstelling. Wit Konijn (een rol op het lijf geschreven van Sander Gillis) en de Zevenslaper (‘Dat is Remi,’ fluisterde mijn dochter me toe) zorgen voor de nodige portie humor, menig ander figuur weet te verbazen met een prachtige stem. Ik was vooral onder de indruk van opkomend talent Daan Keisse als rups en de zuivere stem van Eveline Maes als Zwalmse kat, maar het moet gezegd dat het niveau van deze Vlaamse musical over het algemeen best hoog ligt.

Wie Alice in Wonderland wil gaan bekijken in de Stadsschouwburg in Antwerpen, kan dat nog tot en met januari. Voor de voorstellingen in Hasselt moet je snel zijn, want de tickets vliegen de deur uit.

