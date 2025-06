Planten die bijen en vlinders aantrekken: dit moet je weten

Bijen, hommels, vlinders en andere bestuivende insecten worden steeds meer bedreigd door menselijke activiteit. Wat moeten we in de tuin zeker aanplanten om ze te lokken en te houden?

Het gaat niet zozeer om één enkele bloemensoort, het is vooral een grote verscheidenheid aan nectar- en/of stuifmeelhoudende planten die bestuivende insecten in onze tuin kan aantrekken. Stuifmeel en nectar zijn immers broodnodig voor hun voortbestaan. Nectar levert ze energie, terwijl stuifmeel hun voornaamste bron van eiwitten en voedingsstoffen is.

Welke planten lokken bijen en vlinders naar je tuin?

Sinds duizenden jaren hebben bestuivende insecten zich aangepast aan hun omgeving waardoor ze van nature vooral zullen kiezen voor inheemse soorten. Daarom is het belangrijk dat je in je tuin tenminste één perk met ‘wilde’ bloemen hebt (een stuk gazon laten verwilderen kan ook):

slangenkruid

bernagie

korenbloemen

klaprozen

klokjes

schurftkruid

Sommige cultivars van deze soorten zoals duizendblad (Achillea millefolium) en korenbloem kunnen even interessante lokkers zijn en bovendien decoratiever. Maar ook weinig geliefde soorten zoals klaver, paardenbloem en smeerwortel blijken prima honingvoortbrengers te zijn.

Bij de bomen moeten we zeker de kersenboom, de notenboom, de linde, de meidoorn en de gele kornoelje (Cornus mas) vermelden. Vergeet ook de kruidenplanten (bieslook, venkel, lavendel, tijm …) niet want die worden door bestuivers zeer op prijs gesteld.

Extra laat bloeiende planten

Denk verder ook aan extra vroeg of extra laat bloeiende planten. Zij zullen een zeer welkome voedingsbron zijn op een tijdstip waarop dat voedsel zeldzaam is geworden. De helaas veel te vaak geprezen vlinderstruik kan je beter schrappen. Dat is een invasieve exoot die vlinders wel aantrekt, maar ze heel weinig nectar geeft en ze eerder uitput.

Met dank aan Jean-Luc Wanzoul, leerkracht aan de technische tuinbouwschool van Gembloers.