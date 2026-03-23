Boekenwurmen en cultuurliefhebbers, noteer het najaar van 2026 met stip in de agenda. Boektopia blaast vijf kaarsjes uit en trakteert zichzelf – en ons – op een ambitieuze uitbreiding. Het populaire boekenfeest vindt dit jaar niet alleen plaats in Kortrijk, maar palmt ook de Antwerp Expo in.

Wat vijf jaar geleden begon als een gedurfd nieuw concept om het lezen in Vlaanderen een boost te geven, is uitgegroeid tot een vaste waarde. Boektopia is meer dan een marktplaats voor boeken; het is een belevingsfestival geworden waar de liefde voor het geschreven woord centraal staat.

Van Kortrijkse Xpo naar Antwerpse traditie

Sinds de start in Kortrijk is het bezoekersaantal jaar na jaar de hoogte in geschoten. De formule van “warmte en vernieuwing” sloeg aan. Voor de jubileumeditie van 2026 keert Boektopia nu terug naar de plek waar voor velen de nostalgie begon: Antwerpen. Hiermee wordt de leemte die de oude Boekenbeurs achterliet definitief ingevuld met een fris en modern jasje.

Wat mag je verwachten?

Of je nu naar het zuiden van West-Vlaanderen trekt of naar de Scheldestad, de missie blijft hetzelfde: mensen (weer) aan het lezen krijgen. Dit staat je te wachten:

Ontmoetingen: Ga in gesprek met je favoriete auteurs en scoor dat felbegeerde handtekening tijdens de signeersessies.

Van live podcastopnames en intieme leesclubs tot literaire voorstellingen die je blik verruimen.

Voorleesmomenten en creatieve workshops maken het een uitstap voor het hele gezin.

Duizenden titels in elk denkbaar genre, van rasechte thrillers tot inspirerende non-fictie.

Praktische Informatie: De Feesteditie 2026

Wil je erbij zijn? Je hebt dit najaar twee kansen om je onder te dompelen in de wereld van het boek: