Tussen 19 september en 12 oktober kan je bronstige herten zien, en vooral horen, op het Domein van de Grotten van Han. De koningen van het woud kondigen met spectaculaire duels en luidruchtige kreten hun intieme paartijd aan.

Een mysterieuze lokroep vanuit de Ardense bossen

De hertenbronst is een uniek ritueel dat doorwinterde natuurliefhebbers, stadsmensen en iedereen ertussenin jaar na jaar naar de bossen lokt. Terwijl de herfst de zomer van z’n troon probeert te stoten, kan je tijdens de vroege ochtend of ‘s avonds tijdens de schemering dit fantastische schouwspel vanop de eerste rij meemaken. Verwacht je aan het intimiderende geburl van de mannetjes dat kilometers ver te horen is.

Exclusieve bezoeken voor een ultieme ervaring

Het domein biedt enkele exclusieve formules aan die zowel bij dageraad als bij valavond starten. Een gids neemt je mee op sleeptouw doorheen het domein en vertelt je met plezier alles over het bovennatuurlijke fenomeen. Tijdens de avondactiviteit kan je zelfs kiezen om nadien te genieten van een heerlijke maaltijd in restaurant Le Pavillon, midden in het hart van het Wildpark.

Praktisch: