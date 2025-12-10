De Landcommanderij Alden Biesen breidt haar culturele aanbod stevig uit met drie bijzondere nieuwigheden.

Aan de rand van Haspengouw ligt een historisch kasteeldomein waar erfgoed en hedendaagse cultuur elkaar vlot vinden. Ooit het hart van de Duitse Orde, vandaag een levendige plek waar kunst en geschiedenis echt worden beleefd. Wie hier binnenstapt, vertrekt zelden zonder een nieuw verhaal...

Tussen ridders en jonkvrouwen

In het hart van het domein staat de indrukwekkende waterburcht, omgeven door strakke Franse tuinen en een weelderig Engels park. Daarin huist DOMUS, het Duitse Orde Museum van Alden Biesen.

Bezoekers duiken er in het verhaal van ridders, kruistochten en machtspolitiek, en ontdekken hoe Alden Biesen uitgroeide tot een sleutelplek binnen het Maas-Rijngebied — een centrum dat eeuwenlang invloed had op Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen.

Expo: Hooitijd. In dialoog met Raveel

Deze expo brengt het werk van Roger Raveel samen met de historische omgeving van Alden Biesen. Je ontdekt hoe zijn kleurrijke universum onverwachte verbanden leggen met de historische pracht van de site. Het resultaat: een verrassende ontmoeting tussen Raveels beeldtaal en de grandeur van de Landcommanderij. Een dialoog tussen kunst en geschiedenis die blijft nazinderen.

DOMUS en de Raveel expo zijn open tot en met 8/3/2026.

Realiteit anders beleven

Aan de ingang van DOMUS vind je de installatie van een zogeheten FAAM-tegel. Dit onderdeel van het virtuele Museum van Vlaanderen maakt de lokale geschiedenis via augmented reality (AR) toegankelijker dan ooit.

Via de gratis FAAM-app kan je de vroegere landcommandeurs zelfs virtueel ontmoeten. Redenen genoeg om dit najaar richting Limburg te trekken.