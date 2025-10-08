David Hockney brengt schilderkunst, muziek en poëzie samen in Bergen

De Britse topkunstenaar David Hockney brengt in een unieke expo in het CAP in Bergen (Mons) een ode aan de natuur. Tien jaar nadat Bergen zich culturele hoofdstad mocht noemen, pakt de stad opnieuw uit met een tentoonstelling met internationale uitstraling.

David Hockney is bepaald geen kleine naam en dat het Museum voor Schone Kunsten CAP Bergen erin geslaagd is hem te strikken is een heuse sensatie. Overal waar werken van de Brit de voorbije jaren werden getoond, liep het storm. Zo lokte de recente Hockney-expo in de Foundation Louis Vuitton in Parijs nog ruim 900 000 bezoekers. Zo’n vaart zal het in Bergen niet lopen maar dat dit een publiekstrekker wordt staat vast.

“The Song of the Earth”

Curator Isabelle Cahn, ereconservator van Musée d’Orsay, brengt onder de titel ‘The Song of the Earth’, een uitzonderlijke selectie van werken van de Britse meester samen. Dat varieert van monumentale schilderijen tot iPad-composities met de typische kleurenpracht van Hockney. Rondom deze centrale figuur toont de expo ook werken van Vincent Van Gogh, Edvard Munch, Constantin Meunier en een reeks Scandinavische symbolische schilders uit het begin van de 20ste eeuw zoals Albert Edelfelt en Konrad Mägi.

Verspreid over zes thematische zalen en drie audiovisuele installaties ontvouwt zich zo een poëtische reis door landschappen, seizoenen, bloemen en stilte. Voor een extra laag in de beleving tekent de muziek van Gustav Mahlers’ symfonie The Song of the Earth. Die rode draad laat je als bezoeker niet alleen kunst zien maar ook ervaren en voelen.

« Summer Sky », 2008 © David Hockney

Waar schilderen luisteren wordt

Hoewel beeld en klank vaak dezelfde taal spreken, worden ze zelden samen getoond. Hockney die zelf schilderen beschouwt als een vorm van luisteren nodigt het publiek hier uit om de kunst met meerdere zintuigen tegelijk te beleven. De expo wil zo een totaalervaring bieden, waarbij kleuren ook klanken worden en vormen ritmes. Het onderlijnt zo de universele band tussen mens en natuur.

Paralelle expo’s

Gelijktijdig loopt in de Zuilenzaal van het CAP met Voyages d’un geste een expo van de Belgische kunstenaar Kevin Douillez die schilderkunst benadert als een instinctieve, fysieke taal. Daarnaast verwelkomt het CAP ook nog werk van de Nederlandse Emmy Bergsma die tijdens haar residentie in het Van Gogh huis in Cuesmes werkte rond de band tussen mens en natuur. Zij liet zich hierbij sterk inspireren door Van Gogh die hier ruim een jaar leefde en werkte.

Praktisch: David Hockney, The Song of the Earth, CAP Mons, tot 25/1/26. Cap.mons.be