Met bezems, vuilnisbakken en perfecte timing veroverde STOMP begin jaren ’90 vanuit het Verenigd Koninkrijk alle internationale podia. De ritmische en speelse voorstelling werd een vaste waarde in New York en is dit jaar ook live in België te beleven.

Deze groep die alledaagse voorwerpen omvormt tot krachtige en originele instrumenten, heeft een nieuwe voorstelling klaar. Denk aan winkelwagens, luciferdoosjes, vuilnisbakken en wastafels. Alles is in hun handen een potentieel instrument. Naar goede gewoonte is een STOMP voorstelling niet alleen een auditieve explosie maar ook een lust voor het oog. De performers zijn immers meesters in choreografie en beweging.

Met een uitgekiende mix van muziek, dans én veel humor transformeert STOMP doodnormale geluiden tot een onweerstaanbare live-ervaring. De voorstelling speelt met de grenzen van muziek en dans en weet zowel jong als oud van begin tot eind te verrassen.

Komende voorstellingen

Zin om deze audiovisuele voorstelling live mee te maken? Boek via onderstaande links je ticket!