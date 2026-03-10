De rijkdom van de Turkse Rivièra

Aan de voet van het Taurusgebergte ontvouwt zich een kust die veel meer biedt dan het cliché van zon, zee en all-invakanties. De Turkse Rivièra is een mozaïek van antieke steden, mediterrane gastvrijheid en een landschap dat uitnodigt om te vertragen.

Wie het echte hart van de Turkse Rivièra wil horen kloppen, moet zich naar de kustlijn van het district Kemer begeven in de provincie Antalya. Buiten de muren van de vele toeristische resorts katapulteren kronkelende bergpaden, verlaten baaien en eeuwenoude ruïnes je naar de ziel van de streek.

Beweging als bron van energie

In het resort Club Med Palmiye begint de dag in zee bij zonsopgang, wanneer het water in de privébaai glanst als gesmolten zilver en de lucht nog doorschijnend zacht is. Zwemmen wordt hier een onverwacht geschenk, een subtiel ritueel om de dag te starten. Sport is geen prestatie, maar een manier om te ontwaken. Terwijl het zwemmen een heerlijke ochtendkick geeft, vinden ook andere gasten hun ochtendroutine: yoga op het strand, een korte run langs de kust of een wandeling door de weelderige tuinen vol mediterrane bloemen, citrusbomen en geurige kruiden.

Daarna neemt de energie toe. Op zee glijden paddleboards traag door de baai, terwijl zeilers zoeken naar de perfecte wind. Voor wie adrenaline najaagt zijn er jetski’s, wakeboards en parasailing, met een panorama dat de Middellandse Zee en het Taurusgebergte in één blik verenigt.

Turquoise zee, eeuwenoude ruïnes en een frisse duik: zo ziet een perfecte zeildag eruit.

Historische lagen

De zuidkust van Turkije is een openluchtmuseum. Eeuwenlang kruisten hier de routes van Feniciërs, Grieken, Romeinen en Byzantijnen. En elke stad draagt nog de sporen van die maritieme grandeur. Op korte afstand van Palmiye ligt Phaselis, ooit een welvarende havenstad gesticht door Griekse kolonisten in de 7de eeuw voor Christus. Dankzij drie natuurlijke havens groeide de stad uit tot een draaischijf van handel: hout, olijfolie, kruiden en parfums vonden zo hun weg naar Egypte, Griekenland en Rome. Vandaag wandel je er over Romeinse straten die abrupt in zee eindigen, langs aquaducten, thermen en stadspoorten, terwijl pijnbomen en maquisvegetatie de ruïnes omarmen.

Verder landinwaarts ligt Termessos, verscholen op bijna duizend meter hoogte in het Taurusgebergte. Alexander de Grote trok eraan voorbij: het Pisidische fort leek onneembaar. Het amfitheater, uitgehouwen in de bergwand, kijkt nog altijd uit over onaangeroerde valleien. Hier voel je hoe natuurlijke verdediging en ingenieuze stadsplanning samenkwamen: waterreservoirs, muren en poorten getuigen van een beschaving die de elementen en vijanden wist te trotseren.

Aspendos, gebouwd in de 2de eeuw na Christus, bezit een van de bestbewaarde Romeinse theaters ter wereld. Gewelfde tribunes, een ondergronds gangenstelsel en een podium van 20 meter diep tonen hoe de Romeinen architectuur en techniek tot kunst verhieven. De akoestiek maakt elk woord hoorbaar, zelfs op de hoogste rijen.

Myra is beroemd om zijn Lycische graven. © Club Med

In Myra, de stad van Sint-Nicolaas, ontmoeten religie en menselijke verhalen elkaar. De heilige Nicolaas, bisschop in de 4de eeuw, werd bekend om zijn vrijgevigheid: hij redde weduwen, beschermde kinderen en stichtte kerken. Rondom liggen imposante rotsgraven en een groot Romeins theater. Zijn verhaal vormt een tastbare brug naar de moderne legende, waar velen de oorsprong niet van kennen.

Langs de kust onthullen kajaktochten bij Simena en Myra letterlijk het verleden. Onder water glinsteren ruïnes van huizen, stadsmuren en oude kades. De zee heeft de stad opgeslokt, maar elke peddelslag onthult stenen en pilaren die eeuwenlang verborgen lagen.

Wellness als erfgoed

Wellness in Turkije is meer dan ontspanning; het is cultuur. De hammam, een ritueel uit de Ottomaanse tijd, combineerde sociale ontmoetingen met verzorging van lichaam en geest. In de Sothys Spa van Club Med Palmiye krijgt dit ritueel een hedendaagse invulling: stoom, een stevige kese-scrub en schuimmassage op warme marmersteen. Geuren van eucalyptus, olijf en zwarte komijn openen de zintuigen en verbinden heden met verleden. In de rustruimte met zeezicht ademen lichaam en landschap moeiteloos in hetzelfde ritme.

Het Turkse bad: afwisselend stomen en afkoelen. © Club Med

Hammam: feiten & weetjes Eeuwenoud ritueel: hammams bestaan al sinds het Ottomaanse rijk en zijn voortgekomen uit Romeinse badtradities.

Temperatuurzones: een traditionele hammam heeft warme, hete en koele kamers voor een geleidelijke opwarming van het lichaam.

Kese-scrub: met een ruwe handschoen wordt de huid geëxfolieerd voor een verkwikkend effect.

Meer dan hygiëne: hammams waren sociale ontmoetingsplekken, waar dorpsbewoners samenkwamen om te praten en te ontspannen.

Wellness vandaag: moderne hammams combineren stoom, massages en aromatische oliën om lichaam en geest te verkwikken.

Culinaire ontdekkingen

De Turkse keuken is een directe weg naar cultuur. In het resort worden dagelijks gözleme gebakken – dunne deegflappen gevuld met spinazie, aardappel of feta. De buffettafels zijn een ode aan de mezze: baba ganoush met granaatappelmelasse, linzensalade met munt en sumak, en frisse yoghurtdips.

In Urla ontdek je vergeten druivenrassen. In elke slok proef je de warme zon.

Verderop in Antalya geuren markten naar tijm, kaneel en komijn. Granaatappels, bergthee en gedroogde pepers herinneren aan de oude specerijenroutes die deze kust eeuwenlang verbonden met het oosten. In Cirali staat honing bekend om zijn uitzonderlijke bloemenrijkdom: wilde tijm, oregano en citroenverbena zorgen voor een geurige nectar, geroemd ver buiten de regio.

De Hadrianuspoort in Antalya is een Romeinse triomfboog. © Club Med

In Finike leveren de uitgestrekte sinaasappelboomgaarden vruchten met aroma en zoetheid die eeuwenlang de handelsroutes van Anatolië overspannen. En wie de heuvels rond Urla beklimt, ontdekt wijngaarden met vergeten druivenrassen zoals Narince – subtiel citrusachtig en bloemig – en Sultaniye, een lichte, frisse druif die verrassend modern aanvoelt in dit mediterrane terroir. Elke slok weerspiegelt het landschap: kalkrijke bodems, zoute zeelucht en warme zon.

Blijvende indruk

De Turkse Rivièra laat zich niet vangen in een checklist. Ze vraagt om tijd: om voeten die klinken op Romeinse stenen, een theater dat fluistert zonder publiek, of de geur van dennenhars bij zonsondergang. Een resort biedt een zorgeloze basis, maar het zijn de plekken daarbuiten die de geschiedenis ontrafelen. Hier ervaar je een zeldzame vorm van luxe – niet van glitter of overdaad, maar van diepgang. Een kust die niet roept, maar blijft hangen.

Praktisch •Het is ongeveer 4,5 uur vliegen van Brussel naar Antalya.

•Kemer ligt op 1 uur rijden van Antalya Airport.

•Je gaat best in april-juni of september-oktober (aangename temperaturen, minder druk).

•Probeer de Turkse specialiteiten mezze, gözleme, de lokale verse vis en wijnen.

•Logeren kan in Club Med Palmiye: clubmed.be/palmiye

Auteur: Goedele Verrecas