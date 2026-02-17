Elke week schijnen we het licht op nieuwe bewegingen in het Belgische cultuurlandschap. Duik met ons mee in de wereld van expo’s, muziek, film, theater en zo veel meer.

Planckendael en Pairi Daiza in het nieuw

Kosten noch moeite hebben ze bij Pairi Daiza gespaard om groots uit te pakken met Edenya. Deze indrukwekkende tropische serre is zo enorm dat de eerste bezoekers er al verdwaalden. In deze tuin van 4 hectare wandel je doorheen de warme klimaatzone rond de evenaar met continu hoge temperaturen en luchtvochtigheid. Apen, tropische vogels, maar ook reuzenotters, nijlpaarden en zelfs jaguars bewegen er in deze vakkundig aangelegde regenwoudbiotoop.

Ook in Planckendael hebben ze niet stilgezeten. Daar opende zopas een gloednieuw toegangsgebouw met de hoogste bamboetoren van Europa. Vanop afstand meegenieten van al dat echte leven in de Zoo Planckendael kan vanaf deze week ook op televisie. VTM lanceert een nieuwe reeks met als hoofdrolspelers de dieren van Planckendael. Van geboorte en groei tot conflict en afscheid. Hier zit je op de eerste rij bij elk cruciaal moment.

Praktisch: VTM, Het Echte Leven in de ZOO Planckendael – elke zaterdag om 19u55.

Op expeditie naar Cheops in Brussel

Na een succesvolle wereldtour strijkt de immersieve expo Horizon van Cheops ook neer bij Tour & Taxis. Met een Virtual Reality-bril stap je 4500 jaar terug in de tijd en verken je de Grote Piramide van Gizeh (of Cheops) alsof je er echt rondloopt. Je betreedt zelfs plekken die normaal gesloten blijven voor het grote publiek, zoals de Kamer van de Koningin, en je beklimt virtueel de top voor een 360°-panorama.

De 45 minuten durende expeditie is gebouwd op recente wetenschappelijke inzichten, in samenwerking met het Giza Project (Harvard). Ideaal voor wie graag cultuur graag beleeft met een flinke dosis wow.

Praktisch: Horizon van Cheops in Tour & Taxis Brussel, vanaf 17/2.

Het verhaal van MAMA

Pascale Platel tijdens de voorstelling MAMA. © MAMA, Pascale Platel

In tegenstelling tot haar dochter hield Andrée Huysman niet van de schijnwerpers. En dat is nu precies de plek waar actrice Pascale Platel haar moeder plaatst in haar nieuwe voorstelling MAMA. In deze tragikomische vertelling brengt Platel op haar eigen onnavolgbare wijze een ode aan haar overleden moeder en belicht ze de bijzondere band tussen hen. Tussen champagne en bruine boterhammen met suiker, naaktzwemmen en Wagner botsen moeder en dochter op alles wat nooit uitgesproken werd over liefde, schaamte, ouder worden en afscheid nemen. Met veel warmte, humor en een ontwapenende eerlijkheid schetst de actrice een persoonlijk en ontroerend verhaal.

Afgelopen zomer ging MAMA op de Gentse Feesten in première voor uitverkochte zalen en nu volgen er extra voorstellingen in Gent en Oudenaarde.

Praktisch: MAMA van Pascale Platel in Minard Gent op 5/3 en 10/4 en in Oudenaarde op 8/5. Later dit najaar volgen nog voorstellingen.

Een expo als massage

Kan een tentoonstelling aanvoelen als een massage? Deze prikkelende vraag is het startpunt van het centrale luik van het Artefact Festival. Zo’n 20 kunstenaars uit binnen- en buitenland proberen elk op hun eigen creatieve manier daarop in te spelen en het resultaat is verbluffend. Een massage kan erg deugddoend zijn maar ook net over de pijngrens gaan. Het effect kan ook lang nazinderen, en dat is precies wat je bij deze expo kan ervaren.

Als bezoeker wordt je uitgedaagd om ook eens uit je comfortzone te treden en kunst op verschillende manieren te beleven; via geluiden, geuren, meditatie of voelen. Heel bijzonder en wellicht de ervaring die het meest aansluit bij een massage is de geluidskunstinstallatie van Stefanie Egedy. Hierbij voel je diepe klanken via trillingen doorheen je lichaam gaan.

Praktisch: Grind Grind Grind, Release. An Exhibition as a Massage, gratis expo in STUK Leuven, in het kader van het Artefact Festival, tot 1/3.

Foto’s om bij weg te dromen

Le Baiser de l’hôtel de ville – Robert Doisneau (1950) © Robert Doisneau

Zijn naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar zijn herkenbare dromerige foto’s zullen bij velen meteen een gevoelige snaar weten te raken. La Boverie brengt in de grote retrospectieve Gegeven Momenten ruim 400 foto’s samen van topfotograaf Robert Doisneau die een rijk parcours tonen van een lange carrière.

Doisneau wist als geen ander ‘beslissende’ momenten zoals een gestolen kus of een veelbetekenende blik in beeld te vatten. De expo kende eerder al een enorm succes in Parijs en wordt in Luik aangevuld met een bijzondere selectie foto’s die hij in ons land nam. Hier kan je nooit eerder getoonde opnames ontdekken van onder meer de hoogovens van Luik, Brugge, Expo 58 en Georges Simenon.

Praktisch: Robert Doisneau, Gegeven Momenten in La Boverie Luik, van 31/10/25 tot 19/04/26.