Dit is de kleur van het jaar 2026 volgens Pantone

Elk jaar onthult Pantone dé kleur van het jaar, bedoeld om de tijdsgeest te weerspiegelen. Voor 2026 is de gekozen tint Cloud Dancer: een wit dat ‘nobel, luchtig, rustgevend en perfect gebalanceerd’ is.

Pantone-kleuren hebben meer dan alleen een invloed op grafisch ontwerp, ook talloze andere gebieden zoals mode, interieurontwerp en cosmetica worden gevormd door de bekende kleurcodering. Met Cloud Dancer zal het jaar 2026 voorbijzweven onder ‘golvende witte wolken, doordrenkt met sereniteit’.

Een rustgevende invloed in een hectische samenleving

Eén ding is zeker: de keuze van Pantone voor 2026 wordt niet door iedereen toegejuicht. De reden? Het gebrek aan creativiteit, de grote soberheid die sommigen als... saai beschouwen. Toch belichaamt dit edele wit ‘helderheid, openheid en de discrete kracht van mogelijkheden’.

De kleur roept ‘een zucht, een pauze, een moment om opnieuw te beginnen’ op, legt Pantone uit, dat er een echt symbool van ontspanning en innovatie in ziet. Als een blanco pagina waarop alles nog geschreven moet worden.

Mode, interieur, beauty… Inspiratie voor 2026

Qua mode: lichtheid en puurheid

De verschillende tinten wit zijn al lange tijd alomtegenwoordig. Maar Cloud Dancer belichaamt ‘luchtige silhouetten en natuurlijke materialen zoals veren’, aldus Leatrice Eiseman, directeur van het Pantone Color Institute. Of je het nu subtiel gebruikt of kiest voor een volledig witte look, deze kleur is makkelijk te integreren. En het zal altijd een statement maken (vooral nu de winter eraan komt!).

Qua interieurontwerp: helderheid en structuur

De kleurenexpert omschrijft deze tint als ‘helder zonder kilheid, structuur zonder strengheid’. Dit wit past perfect perfect met natuurlijke materialen zoals hout en steen. Het combineert ook prachtig met pastel- en neutrale tinten en biedt ‘subtiele, genuanceerde, aangename en ingetogen variaties’.

Qua schoonheid: stralend en chic

De Pantone-kleur 2026 vindt zelfs zijn weg naar de make-uptas. Nagellak, highlighter, oogschaduw, lipgloss... Niets beter dan deze stralende en verfijnde tint om de winter te verwelkomen. En waarom zou je er geen mooie haarkleur van maken?

Shopping: 7 bewolkte stukken

Wil je je kledingkast of woonkamer een paar witte accenten geven?

