Anemochorie, de naam van de eerste editie van het hedendaagse Kunstenfestival Roeselare, verwijst naar hoe de wind zaden verspreidt en zo nieuw leven mogelijk maakt. Dat is ook de ambitie van het festival: nieuwe ideeën laten kiemen.

Meer dan 90 werken van Belgische en internationale kunstenaars waaieren uit over zeven bijzondere locaties in het centrum, waaronder het neogotische postgebouw. Van monumentale installaties tot intieme sculpturen: elk werk nodigt uit om stil te staan, te kijken en anders te denken. In februari en maart zijn er daarnaast ook voorstellingen, workshops en lezingen.

Lees ook | Culturele nieuwigheden in Alden Biesen

Over het festival

De West-Vlaamse stad pakt uit met het allereerste Kunstenfestival Roeselare, een uitnodiging om anders te kijken, vrij te denken en de verbeelding opnieuw adem te geven. Dit Kunstenfestival wil geen afgesloten tentoonstelling zijn, maar een levendige beweging: een stroom van ideeën, beelden en ontmoetingen die zich verspreidt in de stad.

Don’t look at the sadness that was left behind, 2021 © Shirley Villavicencio Pizango

Roeselare positioneert zich bewust als vrijplaats voor verbeelding: een stad waar kunst mag schuren en bloeien, waar disciplines elkaar kruisen en ontmoeting de motor vormt van verandering. Het festival weerspiegelt de overtuiging dat kunst niet enkel iets is om te bekijken, maar om te beleven, te delen en te laten groeien.

Kunst als zaad dat gedachten laat kiemen.

Ideeën die wortel schieten waar ze landen.

Een stad die beweegt op de adem van creativiteit.

Praktisch ANEMOCHORIE. Van 23/1 tot 22/3, telkens van woensdag tot zondag. Gratis toegang Meer info op: kunstenfestivalroeselare.be

Triënnale

Samen bouwen we aan een nieuwe culturele traditie. Een de niet voorbijgaat, maar wortel schiet in het stedelijk weefsel. Om de drie jaar zal het Kunstenfestival Roeselare een golf van kunst en verbeelding door de stad laten waaien. Telkens anders, telkens vernieuwend, telkens verbindend.

Deze expo is slechts het begin. Tijdens het Kunstenfestival Roeselare kan je Anemochorie ook beleven via performances, lezingen, workshops en educatieve trajecten die het thema letterlijk in beweging zetten.