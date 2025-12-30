De tentoonstelling Back to Pompeii in Brussel laat bezoekers kennismaken met het leven in de Romeinse stad Pompeï, die in 79 na Christus werd getroffen door de uitbarsting van de Vesuvius. De tentoonstelling loopt van 19 december 2025 tot 19 juli 2026.

Back to Pompeii biedt een overzicht van de geschiedenis, het dagelijks leven en de materiële cultuur van Pompeï tot aan de vernietiging van de stad.

Aan de hand van gereconstrueerde decors volgt de bezoeker het dagelijkse leven van een Pompejaanse familie. Romeinse woningen, ambachtelijke werkplaatsen en plaatsen van ontspanning zijn tot in detail nagebouwd. Daarnaast worden archeologische vondsten getoond en komen de verhalen van inwoners aan bod die bij opgravingen zijn blootgelegd.

Een immersieve beleving

De tentoonstelling maakt ook gebruik van interactieve elementen, waaronder virtual reality, en sluit af met een immersieve voorstelling die de laatste momenten van de stad in beeld brengt.

Er is een voordelig tarief voor 65-plussers en kinderen tot 6 jaar kunnen de tentoonstelling gratis bezoeken, ideaal voor een uitstap met de kleinkinderen!