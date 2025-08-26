Féerie Florale 2025: bloemenpracht in Alden Biesen

Hou je van bloemen, kunst en een vleugje magie? Dan is Féerie Florale zeker iets voor jou. Van 26 tot en met 29 september 2025 toveren meer dan dertig topbloemisten de Landcommanderij Alden Biesen (Bilzen) om tot een kleurrijk bloemenparadijs.

Tijdens deze tweede editie van het evenement ontdek je hoe bloemen en kunst samenkomen in verrassende creaties. In de statige kasteelzalen en de prachtige tuinen word je ondergedompeld in een totaalbeleving vol geuren, kleuren en vormen.

30 florale installaties

Je mag je verwachten aan een indrukwekkende delegatie van Belgische en internationale floristen die je verrassen met meer dan 30 florale installaties. Daarnaast wordt er ook een gezellige family day georganiseerd met een kinderworkshop bloemschikken en een defile van creatieve bloemenhoedcreaties.

Het thema dit jaar is “Lights & Shadows”. Je kan dus installaties verwachten die spelen met licht en donker, met contrasten en bijzondere texturen. Een echte ontdekkingstocht voor al je zintuigen.

Praktisch: