Fruitvliegjes: zo kom je ervan af

En ineens zijn ze er weer: die minuscule maar o zo vervelende vliegjes die van de ene op de andere dag de fruitschaal hebben overgenomen. Gelukkig zijn er genoeg manieren om de fruitvlieg gauw je huis weer uit te krijgen.

De vrouwtjesvlieg kan zo’n honderd eitjes per dag leggen en dat doet ze dan het liefst in rottend fruit of etensresten. De levensduur van de fruitvlieg is kort: van zo’n twee weken tot iets langer dan een maand, afhankelijk van de temperatuur. Hoewel het soms lijkt alsof de fruitvliegjes in de fruitschaal ontstaan, zijn ze toch echt gewoon van buiten naar binnen gevlogen. Het zijn altijd geuren waar fruitvliegen op afkomen.

Zo voorkom je fruitvliegjes

Laat je huis dagelijks lekker doortochten: fruitvliegvliegjes hebben een hekel aan tocht en je houdt de boel ook meteen lekker fris.

Het bestrijden van de fruitvlieg begint heel simpel: zorg ervoor dat je geen etensresten laat liggen en gooi overrijp fruit meteen weg. Let ook op het vaatdoekje en de schuurspons: vervang deze minimaal een keer per dag, want ook dit zijn ideale broedplaatsen.

Ruim de vuile vaat direct weg en laat de vaatwasser met vuile vaat niet open staan. Doe af en toe een scheutje soda in de vaatwasser om de machine en de afvoer goed te reinigen.

Houd aanrecht en gootsteen goed schoon en zorg er ook voor dat de afvoer schoon is. Om de afvoer goed te reinigen, spoel je er een kopje soda met heet water doorheen.

Bewaar fruit zo mogelijk in de koelkast of in een goed afgesloten plastic bak.

Spoel lege bier- en wijnflessen goed om voor je ze wegzet: fruitvliegjes komen namelijk op alcohol af.

Fruitvliegjes houden niet van sterk geurende kruiden zoals basilicum en lavendel. Een lavendel- of basilicumplant in de keuken maakt je huis dan ook heel wat minder aantrekkelijk voor de fruitvlieg. Een paar kruidnagels of wat teentjes knoflook tussen het fruit doet het ook goed.

Vuilnisbakken zijn zeer aantrekkelijk voor fruitvliegjes. Houd deze daarom goed schoon: verwijder restjes van deksel en randen en verschoon de vuilniszak iedere dag.

Wikkel fruitresten eerst in krantenpapier voor je het in de GFT-bak gooit.

Fruitvliegjes vangen? Zo doe je dat

Neem een glas, doe daar een scheutje rode of witte wijn en een stuk fruit in. Dek het glas af met plasticfolie, doe daar een elastiekje om en prik met een cocktailprikker gaatjes in het folie. De fruitvliegjes komen hierop af en eenmaal in het glas kunnen ze er niet meer uit en verdrinken ze.

Neem een bakje of kom en doe daar wat fruitazijn en een paar druppels afwasmiddel in. De fruitvliegjes komen op de fruitazijn af en verdrinken door het afwasmiddel.

Als je de fruitvliegjes met de stofzuiger te lijf wilt gaan, strooi dan eerst wat vlooienpoeder in de stofzuigerzak. Doe je dat niet, dan kruipen de vliegjes later weer uit de stofzuiger. Wat lavendel in de stofzuiger schijnt overigens ook goed te helpen.

Helpt een kurk om fruitvliegjes te bestrijden?

Ook wordt wel gezegd dat het zou helpen om een kurk te leggen tussen het fruit. De kurk zou vocht absorberen en een geur achterlaten waar fruitvliegjes niet van houden. Of het echt werkt? Wij weten het niet. Als je het probeert, doe het dan wel met een droge kurk. Want een natte kurk zal waarschijnlijk alleen maar meer fruitvliegjes aantrekken.

Bron: PlusOnline.nl