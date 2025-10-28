Halloween staat opnieuw voor de deur. In de nacht voor Allerheiligen komen monsters en geesten tot leven. Zin om samen met de familie te gaan griezelen tijdens een wandeling of activiteit dicht bij jou?

Vlaanderen kent dat weekend heel wat leuke evenementen in griezelthema. Verschillende steden en verenigingen organiseren hun eigen halloween-, griezel-, of heksentocht.

Hier jaagt Vlaanderen je de stuipen op het lijf

Klik op de stad het dichtst bij jou in de buurt, of waar je graag deelneemt aan de Halloweenactiviteit, en lees meer informatie over de activiteit, locatie, startuur en voorverkoop.

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Durf jij ‘s avonds nog door het donker naar huis? Misschien neem je best je lamp mee…

Veilig Halloween vieren

Halloween draait om griezelen, monsters en duisternis, maar veiligheid blijft belangrijk. Tijdens tochten in het donker kunnen onverwachte situaties ontstaan, voor deelnemers én voorbijgangers. Gebruik ‘s nachts altijd je gezond verstand en verlies kinderen en/of kleinkinderen niet uit het oog. Griezelpret is het leukst als iedereen veilig thuiskomt.



Enkele tips om de veiligheid te garanderen:

– Gebruik reflectoren of zaklamp

– Laat kinderen niet alleen wandelen

– Respecteer ook buurtbewoners die niet deelnemen



