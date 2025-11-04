Herfst in België is de perfecte gelegenheid om de kleurrijke natuur in al haar pracht te beleven. We schenen het licht op enkele leuke plekken in ons land.

Bossen in vurige rood- en goudtinten, paden bedekt met knisperende bladeren, frisse lucht die uitnodigt tot een wandeling: de herfst heeft onmiskenbare charmes die je moeilijk kunt weerstaan. Hoewel de Ardennen en de Hoge Kempen populaire bestemmingen blijven, zijn er nog veel andere plekken om van de herfst te genieten. We nemen je mee naar drie locaties in het westen van ons land.

De Vlaamse Ardennen

Langs heuvels en moerassen kent de regio Oudenaarde, Ronse en Geraardsbergen telt 850 kilometer aan bewegwijzerde wandelpaden en biedt een afwisselend decor: steile heuvels met adembenemende uitzichten over pittoreske dorpjes, en valleien die zijn omgevormd tot weelderige natuurreservaten.

Meer info: www.visitvlaamseardennen.be

In het natuurreservaat De Nuchten, in de Vlaamse Ardennen, leidt een wandeling van 6 of 14 km je door moerassen. © Tijl De Meulemeester

Lees ook | Wat te doen in Viroinval? Ontdek de charme van het verleden

Picardisch Wallonië

Het westen van de provincie Henegouwen verrast met zijn goed bewaarde bossen en platteland, nauwelijks aangetast door industrialisatie. Hier liggen twee natuurparken: Pays des Collines, het Waalse tegenstuk van de Vlaamse Ardennen, en Parc des Plaines de l’Escaut, waar uitgestrekte bossen en karakteristieke landbouwgebieden harmonieus samenkomen.

Meer info: www.visitwapi.be

Pays des Collines of Vlaamse Ardennen? Hier bevinden we ons aan de Waalse kant, maar de glooiende landschappen zijn vrijwel identiek. © Coralie Cardon

Thuin

Ontdek het middeleeuws stadje aan de Samber, ten zuiden van Charleroi. Gelegen op een heuvel en met uitzicht op bijna 200 hangende tuinen, straalt het kleine Thuin majestueus in de herfstzon. Verschillende wandelroutes leiden naar spectaculaire uitkijkpunten over de stad. Een van de mooiste, Au fil de la Biesmelle (5,4 km), slingert door het Bois du Grand Bon Dieu, een mysterieus bos dat tegenwoordig wordt verrijkt met hedendaagse kunstwerken.

Meer info: www.tourismethuin.be