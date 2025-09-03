Heilige huisjes ontdekken tijdens Open Monumentendag

Nog op zoek naar wat culturele inspiratie voor volgend weekend? Dan biedt de 37ste editie van Open Monumentendag heel wat mogelijkheden om je zowel binnen als buiten te laten verrassen door erfgoed. Heb je last van keuzestress, ga dan gewoon voor gaststad Antwerpen waar ze dit keer alle registers opentrekken. Van het Panamarenkohuis tot de aandoenlijke kerktoren van Wilmarsdonk.

Het thema dit jaar ‘In stijl’ biedt heel veel invalshoeken om erfgoed dat normaal moeilijk of niet toegankelijk is, in de kijker te plaatsen. In Antwerpen kan je die dag binnengluren in maar liefst 80 bekende en minder befaamde erfgoedparels of genieten van zo’n 150 uiteenlopende activiteiten. De stad legt de nadruk duidelijk wel op religieuze gebouwen en heilige huisjes waarbij de interactie tussen architectuur en religieuze rituelen centraal staat.

Kerkschip

De vijf van Antwerpen zijn genoegzaam bekend. Maar niet alleen in de mode kent de sinjorenstad vijf toppers, ook qua kerken spreken ze hier graag over hun monumentale ‘Big five’. Tijdens Open Monumentendag kan je unieke plekjes verkennen of verborgen verhalen horen over de charmante Sint Carolus Borromeuskerk, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Sint-Andrieskerk, Sint-Paulus- en Sint-Jacobskerk. Van die laatste werd pas dit jaar de enorme klokkenstoel gerestaureerd. Daar kan je onder begeleiding opnieuw naartoe klimmen.

Minder bekende maar even intrigerende religieuze panden zijn het enige kerkschip van ons land. Dit voormalige betonnen oorlogsschip werd omgebouwd tot een oord van rust en bezinning en ligt nu aangemeerd aan het Houtdok in de haven. Ook andere geloofsgemeenschappen zetten hun deuren open met o.a. een concert in de prachtige Hollandse Synagoge en Marokkaanse muntthee-tijd in de nieuwbouw moskee in Hoboken.

Wilmarsdonk

Een van onze favorieten is de kerktoren van Wilmarsdonk of Sint-Laurentius. Die figureerde ooit in de Canvasreeks ‘Terug naar Oosterdonck’ over de teloorgang van de Antwerpse polders. Temidden van de gigantische havenbedrijven en geprangd tussen containers houdt dit restant dapper stand. Recent werd deze toren zelfs vakkundig gerestaureerd. Doordat hij pal in een operationele terminal ligt, gaan de deuren slechts uitzonderlijk open voor het publiek. Open Monumentendag is zo’n zeldzaam moment waarop je hier terugkeren naar vervlogen tijden.

Havenhuis en Panamarenko

Naast religie zwieren ze in Antwerpen ook de poorten open van een pak gerestaureerde maar ook moderne publiekstrekkers en landmarks. Zo kan je terecht achter de schermen van het Havenhuis, het industriële interieur van het voormalige Handelsgesticht, de geweldige art-deco tuin van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, de gerenoveerde assisenzaal van het oude gerechtsgebouw aan de Britselei en het huis van kunstenaar Panamarenko. De Panamarenko van de zee is zonder twijfel avonturier Fons Oerlemans die ooit met een zelfgemaakt vlot wekenlang de Atlantische oceaan overstak. Bij deze 87-jarige kapitein of zijn stand-in kan je op Open Monumentendag afdalen in de wereld van de diepzee. Hij stelt zijn blauwe drijvende Fles of de Stormkop aan de Droogdokkensite open voor het publiek. Reken op sappige zeemansverhalen als uitsmijter aan de Dokbar.