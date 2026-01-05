In de koudste maanden van het jaar verbruiken vogels enorm veel energie. Waarmee moet je rekening houden om de gevederde vrienden in je tuin te laten overwinteren? Vogelbescherming Vlaanderen geeft nuttige tips.

1. Het juiste voedsel

Vogels hebben een lichaamstemperatuur van 40 graden, dus als het vriest hebben ze extra voedsel nodig, alleen al om hun temperatuur op peil te houden. Om je een idee te geven: een volwassen koolmees van gemiddeld 17 tot 18 gram eet dagelijks zijn volledige lichaamsgewicht. Niet verwonderlijk dus dat hij maar wat graag afzakt naar de voederplekjes in je tuin.

Brood kan de spijsvertering schaden, soms met fatale gevolgen

Voorzie in de winterperiode vooral vetbollen en pinda’s. Die helpen de vogels om de koude winternachten te overleven. Net zoals bij mensen is het belangrijk om een gevarieerd dieet aan te bieden. Gelukkig bestaat er in de winkels een ruim assortiment aan vogeleten. Zelfs in biologisch vogelvoer is er tegenwoordig keuze te over. Dat vind je bij een dierenspeciaalzaak zoals Vivara of in de winkels van de Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren (vogelbescherming.be/opvangcentra).

2. Geen broodkruimels

Broodkruimels zijn voor vogels niet alleen weinig voedzaam, ze verstoren ook hun spijsvertering en kunnen fataal zijn. Er zit namelijk flink wat zout in, waardoor ze er te veel van eten. Bovendien zwelt brood op in de maag van een vogel, waardoor het verstoppingen kan veroorzaken. Ook kaaskorsten en rijst zijn om die reden geen goed idee. Hoewel vogels in de winter veel vetten nodig hebben, zijn boter en margarine uit den boze, want die werken voor een vogel laxerend.

3. Bevroren drinkwater

Bij lichte vorst mag je vers drinkwater aanbieden, bij strenge vorst vermijd je dat beter. Voeg trouwens geen suiker of zout toe aan het water om het niet te laten bevriezen. Een beter plan is een pingpongbal in het schaaltje: de beweging van het balletje zorgt ervoor dat het wateroppervlak niet dichtvriest.

4. Houd het proper

Voederplankjes en drinkbakken kunnen ziektekiemen verspreiden, maar met een goede hygiëne lopen vogels geen risico. Vervang voedsel en water om de paar dagen en maak de voederplek regelmatig schoon met warm water, zonder zeep. Zorg er ook voor dat het voer droog blijft, zo voorkom je schimmel en bederf.

5. Roofdieren

Groter dan het risico op ziektekiemen is het gevaar van roofdieren rond de voederplek. Vooral katten vormen een bedreiging: de voorbije tien jaar belandden bij Vlaamse opvangcentra meer dan 23.000 vogels met kattenverwondingen. Plaats voederplanken en drinkbakjes daarom buiten het bereik van katten en honden, liefst in de buurt van een struik of haag waar vogels zich snel kunnen verschuilen.

Heb je last van grotere vogels die al het voer wegkapen, dan biedt een beschermkooi rond de voedertafel een oplossing. Zet de voederplank ook niet te dicht bij een nestkast, om territoriumconflicten te vermijden.

6. Luieriken?

Vogels zijn gewoontedieren en keren regelmatig terug als ze lekkers in je tuin vinden. Ze worden er echter niet lui of afhankelijk van: het voedsel op je voederplank vormt nooit het hoofdbestanddeel van hun dieet. Vogels blijven op zoek naar een gezond, gevarieerd aanbod, zowel bij jou als elders. Wil je in de winter veel verschillende vogels zien? Zorg dan voor een gevarieerde voedertafel, die trekt een gevarieerd publiek aan.