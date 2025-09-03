ABONNEREN
Interieurtips: de nazomer kleurt ‘natuurlijk roze’

Zin in een zachte start van het nieuwe seizoen? Kies voor natuurlijke en rustgevende tinten zoals poederroze, terracotta of roest. Ontdek hier 8 decoratiestukken die je interieur omtoveren tot een gezellig cocon.

Bij de start van september sluipt er een vleugje nostalgie binnen. Getint met het koraalroze van de stranden, het oranje van bittere aperitieven en het terracotta van zuiderse terrassen…

Maak je klaar voor de herfst

Om mee te bewegen met het ritme van de seizoenen, is je interieur je beste bondgenoot. Een palet van poederroze, oudroze, saffraan, roest en baksteen zorgt voor een zachte overgang. Deze natuurlijke, aardse tinten brengen rust in je hoofd en bereiden je voor op de rijkere nuances van de herfst.

Begin subtiel door enkele accessoires te vervangen: kussens, plaids, tapijten, lampen of zelfs je servies. Mag het meer zijn? Dan zijn je muren, gordijnen of zelfs je sofa aan de beurt. Zo ontstaat een interieur dat tegelijk gedurfd én vrolijk oogt.

Shopping: 8 stuks om te scoren

Hier vind je enkele tips om deze kleuren in je interieur te laten terugkomen.

Keukenvoorstel

Door DSM Cuisines, www.dsmcuisines.be.

Poef

Poef « Bilbao », 189 euro, Bloomingville, www.bloomingville.com

Glazen

Glazen « Boya », 35-39 euro/2 stuks, Ferm Living, www.fermliving.com

Sfeer

Sfeer gecreëerd door Mondial Tissus, www.mondialtissus.fr

Tafel en stapelbare stoel

Tafel « Orso », 999 euro, stapelbare stoel « Fano » 329 €, Exterioo, www.exterioo.be

Behangcollecties

Behangcollecties Kami en Yala, samengebracht door Arte, www.arte-international.com

Kussen

Kussen « Baci en Tangio », 79 euro, Juntoo, www.juntoo.be

Lamp

Lamp « Kinoko », 149,99 euro, La Redoute Intérieurs, www.laredoute.be

