Interieurtips: de nazomer kleurt ‘natuurlijk roze’

Zin in een zachte start van het nieuwe seizoen? Kies voor natuurlijke en rustgevende tinten zoals poederroze, terracotta of roest. Ontdek hier 8 decoratiestukken die je interieur omtoveren tot een gezellig cocon.

Bij de start van september sluipt er een vleugje nostalgie binnen. Getint met het koraalroze van de stranden, het oranje van bittere aperitieven en het terracotta van zuiderse terrassen…

Maak je klaar voor de herfst

Om mee te bewegen met het ritme van de seizoenen, is je interieur je beste bondgenoot. Een palet van poederroze, oudroze, saffraan, roest en baksteen zorgt voor een zachte overgang. Deze natuurlijke, aardse tinten brengen rust in je hoofd en bereiden je voor op de rijkere nuances van de herfst.

Begin subtiel door enkele accessoires te vervangen: kussens, plaids, tapijten, lampen of zelfs je servies. Mag het meer zijn? Dan zijn je muren, gordijnen of zelfs je sofa aan de beurt. Zo ontstaat een interieur dat tegelijk gedurfd én vrolijk oogt.

Shopping: 8 stuks om te scoren

Hier vind je enkele tips om deze kleuren in je interieur te laten terugkomen.

Keukenvoorstel Keukenvoorstel Door DSM Cuisines, www.dsmcuisines.be. Poef Poef Poef « Bilbao », 189 euro, Bloomingville, www.bloomingville.com Glazen Glazen Glazen « Boya », 35-39 euro/2 stuks, Ferm Living, www.fermliving.com Sfeer Sfeer Sfeer gecreëerd door Mondial Tissus, www.mondialtissus.fr Tafel en stapelbare stoel Tafel en stapelbare stoel Tafel « Orso », 999 euro, stapelbare stoel « Fano » 329 €, Exterioo, www.exterioo.be Behangcollecties Behangcollecties Behangcollecties Kami en Yala, samengebracht door Arte, www.arte-international.com Kussen Kussen Kussen « Baci en Tangio », 79 euro, Juntoo, www.juntoo.be Lamp Lamp Lamp « Kinoko », 149,99 euro, La Redoute Intérieurs, www.laredoute.be

Christel Adrien