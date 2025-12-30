Als er straks vrienden of familie op bezoek komen, is een kaasfondue een heerlijke culinaire optie waar je alle kanten mee uit kan.

De ultieme kaasfondue

Voor 4 personen – 40 min.

Ingrediënten

• 400 g gruyère, geraspt

• 400 g emmentaler, geraspt

• 1 teentje knoflook

• 1 tl citroensap

• 300 ml witte wijn

• 100 ml kirsch of cider

• 1 el maizena

• snufje nootmuskaat

• peper

• verschillende soorten (oud) brood, voor erbij

Bereiding

❶ Snij het brood in blokjes. Pel de knoflook en wrijf de fonduepan ermee in. Meng de kaas en doe hem samen met de wijn, het teentje knoflook en het citroensap in de fonduepan. Roer goed om.

❷ Kook het mengsel op een gewoon fornuis (middelhoog vuur) en blijf roeren. Leng de maizena aan met de kirsch of cider en voeg het mengsel toe aan de kaas. Kruid de kaas met nootmuskaat en peper naar smaak.

❸ Roer nog eens goed om en zet de pan op het onderstel op tafel. De fondue moet de hele maaltijd lichtjes pruttelen. Prik de stukjes brood op de fonduevorken en ga aan de slag. Roer regelmatig om, om schiften te vermijden. Lekker met een gemengde salade en een bijpassende vinaigrette.

Tips voor bij de fondue Zorg dat de kaas op kamertemperatuur is voor je begint te koken. Smelt de kaas traag roerend en op een niet té hoge temperatuur. Zo krijgt je fondue de perfecte structuur, wordt hij mooi egaal en klontert hij niet. Wijntje erbij? Een Franse of Zwitserse wijn met een hoog zuurgehalte is zeer geschikt om fondue te maken. Hoe zuurder de wijn, hoe minder kans op schiften. Kies voor een wijn uit de Savoie of een Oostenrijkse of Zwitserse wijn zoals riesling of apremont. Dagelijks brood Brood voor kaasfondue hoeft niet dagvers te zijn. Integendeel, aan ouder en dus droger brood hecht de kaas zich beter. Kies voor de traditionele blokjes stokbrood, al zijn stukjes rogge- of notenbrood ook heerlijk. Grootmoeders tip Voeg net voor het opdienen een beetje smeerkaas toe aan de fondue en roer alles nog eens goed door. Zo smelten alle soorten kazen mooi en schiften ze niet. Extra smaak Kirsch, appelcider of jenever geven een extra smaakboost aan je fondue, maar kun je ook weglaten als je liever niet te veel alcohol gebruikt.

Say cheese!

Kies altijd kwaliteitsvolle bergkazen die goed gerijpt zijn, zoals gruyère, emmentaler, comté of beaufort. Laat je adviseren door de kaasboer. Deze combinaties zijn heerlijk:

• Traditioneel wordt kaasfondue moitié-moitié gemaakt, met de helft emmentaler en de helft gruyère. Dit noemen we fondue neuchâteloise.

• Een andere combinatie is ½ gruyère en ½ vacherin fribourgeois, de ideale mix van een vette en een droge, zoute kaas.

• 1/3 gruyère, 1/3 comté en 1/3 beaufort: romig en intens, deze fondue savoyarde.

• Italiaanse fonduta valdostana bestaat uit alleen fontina, afgewerkt met melk en een eidooier.

Eerste hulp bij kaasproblemen

Is de fondue te vloeibaar? Voeg een handvol geraspte kaas toe. Is dit niet genoeg, verhoog dan snel de vlam van het fornuis en voeg wat maizena toe, verdund met een beetje wijn of kirsch.

Is de fondue te dik? Verhoog de vlam, voeg een beetje witte wijn toe en roer krachtig door.

Gaat het mengsel schiften? Zet de pan op het vuur. Voeg 1 theelepel maizena verdund in een beetje witte wijn en citroensap toe, breng de fondue kort aan de kook en roer krachtig om.

Bijpassend dessert

Na kaasfondue heb je wellicht weinig zin in een zwaar chocoladedessert. Je kunt je fonduemaaltijd het best afsluiten met vers fruit, bij voorkeur met verse ananas. Waarom? Het zuur van het fruit vormt een fris tegenwicht voor de vette kaas en de enzymen in de ananas helpen je beter te verteren.

Ook thee en kaas gaan wonderwel goed samen. Bij fondue is sterke zwarte thee of groene thee een goede match. Niet alleen de smaakbeleving is apart, thee zorgt ook voor een makkelijkere vertering en een minder opgeblazen gevoel. Koude dranken zoals bier, frisdrank, witte wijn en water doen de kaas in je maag stollen en vertragen het verteringsproces.

Kaasfondue 4x anders MET POMPOEN EN CHAMPAGNE

Mix het gegaarde vruchtvlees van een pompoen fijn en meng het op het vuur door de kaas. Voeg champagne toe en dien de fondue op in de uitgeholde pompoen. GEZOND(ER)

Gebruik rauwe of beetgare stukjes appel, aardappel, broccoli, bloemkool, wortel, asperges of knolraap in plaats van brood. STOER

Vervang de wijn door Geuze bier. kindvriendelijk

Vervang de witte wijn door kippenbouillon en de kirsch door appelsap. Wissel stukjes brood af met radijsjes, blokjes gekookte ham, stukjes wortel, broccoli of bloemkoolroosjes, krieltjes, druiven, appelblokjes en soepstengels.