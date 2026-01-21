Op dit moment regent het vroegboekkortingen. Moet je er nu van profiteren of wacht je beter nog even af? Onze budgetspecialist deelt zijn beste tips.

Je hebt het waarschijnlijk zelf ook al gemerkt: de prijzen van reizen en vliegtickets zijn de afgelopen jaren flink gestegen. En omdat steeds meer personen met pensioen het hele jaar door reizen, zijn de tussenseizoenen praktisch verdwenen. Er zit nog maar één ding op: vergelijken, vergelijken en nog eens vergelijken. En je strategie hangt vooral af van het type reiziger dat je bent.

Vroegboekkortingen worden steeds vroeger gereserveerd

Opvallende trend van de afgelopen jaren: touroperators lanceren hun promoties steeds vroeger. Waarom? Volgens de sector komt dat door de hoteliers, die hun beleid hebben aangepast. Als Belgen traditioneel laat boeken, geldt dat niet persé voor andere Europeanen.

“Vroeger hielden de hoteliers rekening met het late boekingsgedrag van de Belgen”, legt Piet Demeyere van TUI uit. “Vandaag hanteren ze voor alle landen één uniforme vroegboekperiode, met een degressieve korting: hoe vroeger je boekt, hoe groter de korting. Omdat veel Europeanen heel vroeg reserveren, zullen Belgische gezinnen zich moeten aanpassen en al in november of december moeten boeken om van de beste kortingen te profiteren.”

Last minute of vroeg boeken? Een keuze die afhangt van je profiel

Laat je niet beïnvloeden door wat sommige reis-goeroes of reclameboodschappen beweren: dé site voor de goedkoopste vluchten of hotels bestaat niet. Vandaag is het ook onmogelijk om met zekerheid te zeggen dat je beter heel vroeg boekt of net voor een last minute gaat. Alles hangt af van vraag en aanbod, en dat schommelt voortdurend.

Dat verklaart waarom prijzen elke dag fluctueren, soms zelfs elk uur. Dat geldt voor hotels, vliegtickets én pakketvakanties. Tarieven gedragen zich dus onregelmatig en zijn moeilijk te voorspellen. Om te weten wanneer je je vakantie best boekt, moet je eerst je profiel als reiziger analyseren.

Vroegboeken: ideaal voor gezinnen

Volgens touroperators is vroeg boeken dankzij vroegboekkortingen altijd de beste keuze. Dat is wat simplistisch. Gemiddeld schommelen die promoties rond 10 tot 20% van de hotelprijs. Ze zijn wel degelijk echt: als je vandaag 500 euro korting krijgt, betekent dat ook 500 euro minder dan de huidige prijs.

In de praktijk blijven sommige kortingen soms zelfs nog gelden wanneer het hoogseizoen nadert. Maar voor gezinnen is vroeg boeken bijna onvermijdelijk. Met kinderen ben je gebonden aan de schoolvakanties, en familiekamers zijn razendsnel volgeboekt: overal in Europa is de vraag enorm. Te lang wachten betekent vaak dat je het risico loopt geen plaats meer te vinden in het hotel dat je wilt.

Last minutes: ideaal voor koppels en 65-plussers.

Als je met z’n tweeën reist en niet gebonden bent aan de schoolvakanties, hoef je je niet te haasten. Integendeel: met een lastminute, ongeveer zes weken voor vertrek, krijg je bijna altijd een goede prijs.

Hoe flexibeler je bent qua bestemming of periode, hoe groter de kans op een goede deal. Tweepersoonskamers in pakketvakanties (vlucht + hotel) worden doorgaans goedkoper naarmate de vertrekdatum nadert. Grote touroperators kopen namelijk enorme aantallen kamers in en gebruiken promoties om de laatste beschikbare plaatsen op te vullen. De kortingen kunnen spectaculair zijn: 33 tot 50% of zelfs meer. En hoe dichter je bij de zomer komt, hoe groter de kortingen kunnen worden.

Last minutes vinden is heel eenvoudig: zoek het woord op via Google of gebruik het tabblad ‘last minutes’ op de sites van TUI, Sunweb of Corendon.

Waarom zetten touroperators zo hard in op vroegboeken?

Touroperators hebben liever tevreden klanten, met een ruime keuze aan hotels en kamers tegen een goede prijs. Daarom hebben ze er baat bij om vroegboekingen te promoten. Maar er is nog een andere reden: hoe vroeger klanten boeken, hoe sneller organisatoren kunnen inschatten hoeveel vliegtuigstoelen en toestellen ze nodig hebben voor het seizoen. Daardoor kunnen ze efficiënter plannen. Ook de betaling van het voorschot enkele maanden vóór vertrek zorgt voor meer financiële ademruimte voor hen.

Zijn er ook lastminutes voor cruiseschepen?

Wat geldt voor hotels, geldt ook voor cruises. Als je absoluut een specifiek schip of een bepaalde kajuit wilt, moet je minstens zes maanden op voorhand boeken. Maar als je niet veeleisend bent en een standaardkajuit volstaat, dan bestaan last minutes wel degelijk. De sterke concurrentie tussen rederijen en het voortdurend stijgende aanbod dragen daartoe bij.