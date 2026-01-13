Van het grootste middeleeuwse plein van Europa tot de levendige Joodse wijk: de oude hoofdstad van Polen combineert het verleden harmonieus met moderniteit. De perfecte bestemming voor een citytrip niet te ver van huis.

1. Het kasteel van Wawel

In Krakau kan je niet om het kasteel van Wawel heen, gelegen op een heuvel met dezelfde naam. Dit verrassende architecturale complex is het symbool van de stad en van de gouden eeuw van deze streek. Van de 11de tot de 17de eeuw was dit de residentie van de Poolse vorsten.

Het kasteel van Wawel © Getty Images

Tijdens een rondleiding bezoeken we verschillende zalen met een weelderige inrichting: beschilderde friezen, houten plafonds, koninklijke portretten, Renaissancemeubels en een collectie Vlaamse wandtapijten. Kijk vooral ook naar boven, zoals in de Zaal van de Afgevaardigden, waar in hout gebeeldhouwde koppen uit de cassetteplafonds opduiken. Loop naast het kasteel ook de kathedraal binnen, de plek waar koningen werden gekroond en veel leden van koninklijke dynastieën begraven liggen.

2. Rynek Glowny, een groots plein

In Krakau leiden alle wegen naar Rynek, de hoofdmarkt. Op een hoek van één van de grootste middeleeuwse pleinen van Europa, omgeven door kleurrijke gevels, prijkt de Sint-Mariabasiliek. Bijzonder is dat deze kerk twee asymmetrische torens heeft. Volgens de legende beconcurreerden twee broers-architecten elkaar zo hard tijdens de constructie dat de ene de andere vermoordde… Elk uur speelt een trompettist vanuit de hoogste toren een korte melodie, een ritueel dat teruggaat tot de 16de eeuw. In deze verrassend gedecoreerde basiliek vind je ook het grootste gotische retabel van Europa, versierd met ongeveer 200 figuren.

Liefhebbers kunnen een ritje maken met de paardenkoetsen die vanaf dit beroemde plein vertrekken, waarop de imposante oude Lakenhal een centrale plaats inneemt. Tijdens je verblijf zal je wel vaker op sporen van Karol Wojtyla botsen, want voor hij paus werd studeerde hij aan de Jagiellonische Universiteit, net zoals een andere Poolse beroemdheid: de astronoom Copernicus. Ook twintig jaar na zijn dood zie je gelovigen van alle generaties bloemen neerleggen en kaarsen aansteken voor het bisschoppelijk paleis waar de paus enkele jaren woonde. Ben je toch in de buurt, bezoek dan ook het Czartoryski Museum, waar De dame met de hermelijn hangt, het beroemde schilderij van Leonardo da Vinci.

3. De oude Joodse wijk

Wil je het oude centrum verlaten, loop dan door het Planty Park, een groende gordel die rondom de historische stad loopt. Sinds de 19de eeuw kwam dit park, dat erg populair is bij wandelaars en joggers, in de plaats van de afgebroken stadsmuren. Vlak bij het park loont het zeker de moeite om wat rond te slenteren in de oude Joodse wijk, met zijn synagogen, begraafplaatsen, kunstgalerieën, cafés en vintage winkels. Deze Kazimierzwijk prijkt op de UNESCO-werelderfgoedlijst en is vandaag een van de hipste plekken in Krakau.

Natuurlijk kende deze buurt tijdens de Tweede Wereldoorlog een gitzwarte periode... Aan de overkant van de rivier de Wisła is een plein ingericht met grote lege stoelen, die herinneren aan het getto waar de nazi’s duizenden Joden gevangen hielden voordat ze naar vernietigingskampen werden gedeporteerd. Auschwitz ligt op amper 70 km...

Aan de imposante Lakenhal kan je vertrekken voor een ritje met de koets © Getty Images

4. De Schindlerfabriek

In dezelfde buurt is er nog een andere belangrijke herdenkingsplaats: de emaillefabriek van Oskar Schindler, wereldwijd bekend dankzij de film Schindler’s List van Steven Spielberg. Deze Duitse industrieel stelde veel Joden tewerk en wist hen zo te redden van uitroeiing. Het museum, dat in het voormalige administratieve gebouw is ondergebracht, geeft een beeld van het dagelijks leven van de Joden in Krakau, vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot de bevrijding door de Sovjets. Het is een zeer geslaagd museum met audiovisuele presentaties, getuigenverslagen, foto’s, documentaires ... De rondleiding passeert langs het kantoor van Oskar Schindler, met in het midden van de kamer een enorme kubus gevuld met emaillen kommen, met de namen van de 1.200 Joden die door de zakenman zijn gered. En de voormalige productiehallen van de fabriek zijn omgebouwd tot het Museum voor Hedendaagse Kunst, het MOCAK.

5. De zoutmijn van Wieliczka

Op ongeveer tien kilometer van het centrum van Krakau ligt de zoutmijn van Wieliczka. Dit is de enige bezienswaardigheid waarvoor je ander transport dan de benenwagen nodig hebt, maar is absoluut de moeite waard! Deze ondergrondse zoutmijn van bijna 900 jaar oud is een van de meest bezochte toeristische attracties in Polen.

Tijdens de rondleiding in de zoutmijn van Wieliczka is het zelfs toegestaan om...de muren te likken.

800 treden leiden je naar een diepte van 135 meter onder de grond, naar een doolhof van 300 kilometer aan gangen en ongeveer 3.000 kamers. We ontdekken er een twintigtal, waaronder de prachtige kapel van Sint-Kinga. Deze enorme zaal is versierd met tal van zoutsculpturen (waaronder een van Johannes Paulus II) en wordt verlicht door kroonluchters van zoutkristal: een unieke plek waar zelfs bruiloften plaatsvinden. En om de ervaring compleet te maken is het tijdens de rondleiding, met licht- en geluidseffecten, zelfs toegestaan om de muren te likken.

De zoutmijn van Wieliczka © Getty Images

6. Poolse lekkernijen

Culinair kom je in Krakau zeker aan je trekken: de stad werd in 2019 uitgeroepen tot Europese hoofdstad van de gastronomie. Er zijn tal van smakelijke, gevarieerde gerechten om uit te proberen. Een aanrader is pierogi, gevulde ravioli. En bezoek ook eens een joods restaurant, waar vaak concerten met klezmermuziek plaatsvinden: ambiance gegarandeerd! Een hongertje tijdens het wandelen? Her en der vind je kraampjes die voor een paar zloty’s ringvormige krakelingen verkopen. En Polen staat natuurlijk ook bekend om zijn wodka: in sommige gezellige bars kan je kiezen uit wel honderd smaken. Onze favoriet? De hazelnootwodka. Na zdrowie!