Kuifje, Napoleon of het Zoniënwoud? 5x verrassend Waals-Brabant

Waals-Brabant is misschien de kleinste provincie van het land, maar zit boordevol verhalen, natuur en cultuur. Waterloo en Nijvel vormen samen het perfecte vertrekpunt om deze verrassende regio te verkennen – en dat op amper een halfuurtje rijden van Brussel.

Wie Waals-Brabant zegt, denkt spontaan aan Waterloo en Napoleon , een legendarische veldslag en een iconische leeuw op een heuvel. Maar wie verder kijkt dan de geschiedenisboeken, ontdekt een regio vol contrasten: van rustige abdijen en kunstzinnige musea tot charmante stadjes waar tradities nog leven. Voeg daar glooiende landschappen aan toe die vragen om een stevige wandeling of een relaxte fietstocht, en je hebt het recept voor een verrassend veelzijdig weekend. En dat op amper een halfuur van Brussel.

Tussen slagveld en stilte: het echte waterloo

Sommige plekken raken je zonder waarschuwing. Niet omdat ze op je bucketlist staan, maar omdat ze je overvallen met sfeer, betekenis en beleving. Waterloo is zo’n plek. Hier veranderde in één dag het lot van Europa, en vandaag sta je er letterlijk middenin. Een zintuigelijke trip naar 1815.

226 treden naar het verleden

De Leeuw van Waterloo torent fier boven het landschap uit, een monument dat iedereen wel van foto’s kent. Maar wat geen enkele foto kan weergeven, is de ervaring van de klim zelf. Terwijl je de 226 treden trotseert, ontvouwt zich langzaam het slagveld onder je voeten. Boven wacht een panorama én een oriëntatietafel die je precies toont waar Wellington de aanval leidde, waar Napoleon verloor, en waar de kogels de loop van de geschiedenis veranderden.

Slagveld in 4D

Aan de voet van de heuvel ligt het Mémorial 1815, een museum dat geschiedenis tastbaar maakt. Vergeet stoffige vitrinekasten: hier stap je letterlijk het jaar 1815 binnen. De 4D-film dompelt je onder in de chaos van de strijd: je voelt de dreun van de artillerie, hoort het gekletter van sabels, en ziet het stof opstijgen. Uniformen, wapens, kaarten en zelfs een kolossaal panoramaschilderij van 110 meter lang brengen het verhaal tot leven.

Verrassingen in de buurt

📍 Wellingtonmuseum

In dit charmante herenhuis stelde de hertog zijn plannen op. Vandaag blader je door zijn brieven, sta je oog in oog met zijn persoonlijke voorwerpen en voel je de nervositeit van die allesbepalende dag.

📍 Le Caillou – Napoleons laatste bivak

Een eenvoudige hoeve, maar vol geladen sfeer. Hier bracht Napoleon zijn laatste nacht door voor de slag. Je ziet er zijn veldbed, kaarten en documenten die zinderen van anticipatie.

📍 De Hoeve van Hougoumont

Een plek met een dramatische lading. Hier hield een handvol soldaten stand tegen de Franse overmacht, een kantelpunt in de strijd. Theaterregisseur Luc Petit maakte er een ingetogen scenografie van die kippenvel bezorgt. Extra leuk: er is ook een kleine kinderboerderij – onverwacht charmant.

Tip voor actievelingen: verken het slagveld per fiets

Combineer cultuur met beweging tijdens een 25 km lange fietstocht door het historische landschap van Waterloo, het Zoniënwoud en het domein van Terhulpen. De route is perfect bewegwijzerd en onderweg zijn er volop charmante cafés, rustige picknickplekjes en uitzichtpunten om even stil te staan bij wat hier ooit gebeurde.

Vertrek: Rue François Libert, 28 – 1410 Waterloo (Lat : 50.71535 Lon : 4.39578). Of volg het eerste deel van de fietroute van het bier van Braine-l’Alleud en Waterloo naar Waver via RaVeLs.

Villers-la-ville: abdijruïnes met een tweede leven

Wie denkt dat ruïnes saai zijn, kent de abdij van Villers nog niet. Deze cisterciënzerabdij uit de twaalfde eeuw is een van de indrukwekkendste erfgoedsites van België. Niet alleen de monumentale restanten maken indruk, de site beleef je vandaag met cultuur, natuur en stilte.

Wat kan je zien?

De abdijkerk

Wat ooit een gebedsruimte was voor monniken die hier acht keer per dag psalmen zongen, is vandaag een van de meest indrukwekkende abdijruïnes van Europa: 94 meter lang, 23 meter hoog en 40 meter breed. De bouw startte in 1197, in sobere romaanse stijl, maar groeide uit tot een schoolvoorbeeld van cisterciënzer gotiek. Kijk vooral omhoog in het koor: hoge spitsboogramen worden afgewisseld met oculi, ronde vensters die licht en symboliek binnenbrengen.

Het gastenverblijf en de oude brouwerij

Dit 13e-eeuwse gebouw bood onderdak aan reizigers, armen en pelgrims – tot wel 100 personen tegelijk. De ruïnes tonen nog de imposante refter met kruisgewelven, en de slaapzalen op de verdieping. In de 16e eeuw werd dit deel van de abdij omgevormd tot brouwerij: op de bovenverdieping lagen de gerstekorrels te drogen, en beneden werd gebrouwen. Vandaag is er weer een microbrouwerij actief, waar je lokaal abdijbier kan proeven!

De kloostergang en tuinen

De kloostergang (13e–15e eeuw) was het spirituele hart van het klooster. Hier liepen de monniken tussen kerk, refter, bibliotheek en slaapvertrekken. In de galerijen werd gelezen en gebeden; bij de refter zie je nog het lavatorium, waar ze hun handen wasten.

Villers telt ook vijf thematische tuinen, erkend als uitzonderlijk erfgoed binnen Parcs & Jardins de Wallonie. Elke tuin vertelt een ander verhaal:

Jardin des Simples : een middeleeuwse kloostertuin met geneeskrachtige planten uit die tijd

: een middeleeuwse kloostertuin met geneeskrachtige planten uit die tijd Jardin des Moines : een eigentijdse variant met medicinale planten van vandaag

: een eigentijdse variant met medicinale planten van vandaag Jardin de l’Abbé : een verzorgde Franse siertuin die ooit toebehoorde aan de abt

: een verzorgde Franse siertuin die ooit toebehoorde aan de abt Jardin de la Pharmacie : een siertuin van 10 aren op een helling boven het domein

: een siertuin van 10 aren op een helling boven het domein Jardin des Senteurs: een geurtuin met een meditatief pad dat je leidt naar de serene kapel van Sint-Bernard

De kapel van Notre-Dame de Montaigu

In 1616 werd op een heuvel vlakbij een kleine kapel gebouwd rond een miraculeus Mariabeeldje. Vandaag zie je nog de muren, deur en vier ronde ramen. Het beeld zelf staat nu in de parochiekerk van Villers-la-Ville.

Sportieve tips

🚶‍♀️ Wandelen

Verken het prachtige landschap rond de abdij via het bewegwijzerde pad van 9,3 km. Je doorkruist bossen, ruige paadjes en rustige weides, met regelmatig zicht op de ruïnes. Perfect voor een halve dag actief genieten.

🚴 Fietsen

Liever op twee wielen? De 35 km lange fietsroute loodst je door de typische landschappen van Waals-Brabant: zachte hellingen, loofbossen, velden en pittoreske dorpen. Ideaal voor een daguitstap mét picknick.

Voor gezinnen

Met het gidsboekje “Moi, Radulphe” gaan kinderen op avontuur in de abdij. Ze volgen het fictieve monnikje Radulphe doorheen de site, met speelse weetjes, raadsels en opdrachten. Leuk én leerrijk!

Het Zoniënwoud: kilometers rust onder oude beuken

Op een steenworp van Waterloo ligt het Zoniënwoud, een van Europa’s meest indrukwekkende beukenbossen – en Unesco Werelderfgoed. Hier wandel je tussen statige bomen die al eeuwen onverstoord groeien. Het is onderdeel van een uniek Europees netwerk van 94 uitzonderlijke beukenwouden, verspreid over 18 landen. Het Werelderfgoedcomité heeft deze wouden erkend omdat ze gezamenlijk getuigen van de uitzonderlijke evolutie en impact die het beuken-ecosysteem in Europa heeft gekend sinds de laatste IJstijd.

Wandelen op jouw tempo

Het wandelnetwerk Zoniënwoud telt 170 km aan virtuele trajecten en knooppunten over het volledige gebied van het woud. De virtuele knooppunten leiden je over de mooiste wandelpaden van het bos en sluiten naadloos aan op de toegangspoorten van het Zoniënwoud.

Bekijk hier het digitale wandelnetwerk of download de gratis app.

TIP: Vind alle wandelingen op de app van het Zoniënwoud

Klik hier voor een overzicht van alle wandelingen in het Zoniënwoud.

Stippel zelf je wandelroute in het Zoniënwoud uit dankzij de handige routeplanner van RouteYou.

Leer hier wat je allemaal kan doen met de app van het Zoniënwoud.

Liever met het openbaar vervoer?

Kies dan voor een Treinstapper of Groene Halte-wandeling van station naar station: Grote Routepaden (GR), Les Sentiers de Grande Randonnée (Sentiers GR) en de organisatie Trein Tram Bus bieden wandelaars verschillende mogelijkheden om via het openbaar vervoer de mooiste wandelingen te maken. Onder de noemer ‘Treinstapper‘, ‘Gare à Gare‘ en ‘Groene Halte‘ vind je verschillende wandelingen die je door het Zoniënwoud van het ene treinstation naar het andere leiden.

Groenendaal – Halle (23 km)

Groenendaal – Kortenberg (33 km)

La Hulpe – Groenendaal – Bosvoorde (14 of 18 km)

Hoeilaart – Genval (23 km)

Of kortere lussen rond station Groenendaal (5 of 10 km)

Meer ontdekken?

Overzichtskaart met alle wandelpaden? Vraag ze gratis aan of haal ze bij toeristische partners.

Geleide wandelingen: ga op pad met gidsen die je de geheime plekken van het bos tonen.

Lunchoptie: Taverne L’Homme Bleu ligt aan de rand van het park en biedt eenvoudige, degelijke gerechten. Honden welkom, aan de leiband.

Nijvel: geen toeristische drukte, wel karakter

Nijvel is misschien wel het best bewaarde geheim van Waals-Brabant. Met een rijke geschiedenis, lokale charme en een hartverwarmende portie folklore nodigt deze stad op mensenmaat uit tot traag reizen, verdwalen in middeleeuwse straatjes en herademen in het groen.

Een stad gebouwd rond stilte én spektakel

Het kloppend hart van Nijvel? Dat is zonder twijfel de Collegiale Sint-Gertrudiskerk. Deze Romaanse reus werd al in 1046 ingewijd in aanwezigheid van de keizer van het Heilige Roomse Rijk. Vandaag staat het imposante bouwwerk nog altijd fier in het midden van de stad, met een lengte van 102 meter, twee dwarsbeuken, en een verrassend serene sfeer binnenin. Slenter door de archeologische kelder, klim naar de keizerlijke zaal of spot de twee torens — elk hoekje ademt geschiedenis.

Insider tip:Ga onder de zuidelijke klokkentoren staan en wacht tot Djan d’Nivèle, een houten jacquemart van twee meter, elk uur de klok luidt met zijn hamer. Deze gouden krijger is al sinds de vijftiende eeuw het ritmisch gezicht van de stad en symbool van haar identiteit.

Lokale folklore, springlevend en vol kleur

Wie denkt dat geschiedenis saai is, heeft het Nijvelse carnaval nog niet meegemaakt. Dit is het grootste carnavalsfeest van Waals-Brabant en een waar spektakel voor het oog én oor. Vier dagen lang stroomt het centrum vol met kleurrijke figuren: Gilles, Boerinnen, Harlekijns, en Pierrots trekken in een bruisende stoet door de straten, klompen op de kasseien, sinaasappelen in het rond.

Liever iets spiritueler?

Dan is de Sint-Gertrudisprocessie een must. Deze stoet, die al sinds 1276 bestaat, brengt de stad terug naar de tijd van abdissen en kloosterzusters. Met een mix van religie en folklore stappen inwoners veertien kilometer door de stad, met de heilige schrijn op kop. Reuzen, middeleeuwse kostuums, trommelaars en de hele gemeenschap zorgen voor een magische, tijdloze sfeer.

Rust, cultuur en lokale gezelligheid

Ook buiten de feestdagen is Nijvel allesbehalve saai. Begin je dag op de markt, waar lokale geuren en smaken je verwelkomen. Trek daarna naar het Stadsmuseum voor verrassende vondsten uit het verleden, of verken de Tour Simone, een overblijfsel van de oude stadsmuren. In de voormalige pelgrimswijk Saint-Jacques waan je je zo op weg naar Santiago de Compostela.

Even ontsnappen aan de stad? Wandel of jog in het Dodainepark, een groen juweeltje met vijvers, sportvelden en openluchtkunst. Ideaal om de lokale levensstijl te proeven, ver weg van het toeristische cliché.

Louvain-la-neuve : jong, cultureel en verrassend groen

Louvain-la-Neuve is anders dan andere steden. Geen eeuwenoud centrum, wel een bruisende voetgangerszone vol cultuur, cafés en creativiteit. Gebouwd in de jaren zeventig als thuishaven voor studenten van de UCLouvain, is dit vandaag een compacte stad met een unieke vibe: jong, internationaal, open-minded én verrassend groen.

Je wandelt er tussen bookshops, street art en kunstinstallaties, langs pleinen waar het altijd leeft. Geen auto’s, wel fietsen, gesprekken op terrasjes en culturele evenementen in openlucht. Hier ben je niet zomaar op citytrip – hier lééf je mee met de stad.

Download het stadsboekje

Voor de cultuurliefhebber: 2 musea die je niet mag missen

Hergé Museum

Louvain-la-Neuve is dé plek om in het hoofd te kruipen van Georges Remi, beter bekend als Hergé, de geestelijke vader van Kuifje. Maar het Hergé museum is veel meer dan een ode aan een stripfiguur: het is een visueel pareltje dat je meeneemt in het hele universum van Hergé – van originele tekeningen tot maquettes, films en onverwachte objecten.

Met acht thematische zalen verspreid over drie verdiepingen en een gebouw ontworpen door sterarchitect Christian de Portzamparc, is dit een ervaring voor jong én oud. De tijdelijke tentoonstellingen zorgen ervoor dat je telkens iets nieuws ontdekt.

Musée L – Kunst, wetenschap en filosofie onder één dak

Op zoek naar iets compleet anders? Dan is Musée L je volgende halte. Dit is geen klassiek museum, maar een verrassend warm en speels cultureel centrum waar wetenschap, kunst, religie en techniek elkaar ontmoeten.

Gevestigd in een voormalig universiteitsgebouw, nodigt Musée L je uit om te kijken, voelen en vragen te stellen. Vergaap je aan rariteiten, eeuwenoude kunstvoorwerpen en moderne installaties. Of boek een bezoek aan het mysterieuze depot “de gietzaal”.

Onder de Waalse bestemmingen die worden onderscheiden door het Europese EDEN (European Destinations of Excellence), kreeg de stad Louvain-la-Neuve in 2013 een prijs voor haar vele troeven op het vlak van toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit.

Meer info over Waals-Brabant ontdek je hier.