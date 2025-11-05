De Belgische surrealist René Magritte sprak tijdens zijn leven slechts drie keer in het openbaar over zijn werk en de totstandkoming van zijn iconische beeldtaal. Zijn meest uitgebreide lezing gaf hij in 1938 in het KMSKA in Antwerpen, en die unieke presentatie kan met behulp van AI nu herbeleefd worden.

De wereldberoemde kunstschilder treedt in deze expo als het ware op als zijn eigen curator. Zo onthult hij hoe alles begon met een jeugdherinnering: het moment waarop hij de magie van de schilderkunst ontdekte. Dat gevoel liet hem nooit meer los. Zijn hele carrière blijkt vervolgens een zoektocht naar dat mysterie die uitmondt in zijn beroemde experimenten en raadselachtige combinaties.

Flashback naar 1938

Dankzij artificiële intelligentie kan je deze zeldzame lezing nu herbeleven alsof je er toen bij was. Tegelijkertijd toont het KMSKA ook de werken waarnaar de kunstenaar telkens verwijst. Je begint bij zijn vroege werk en flaneert langs schilderijen vol visuele raadsels en woordspelingen. Magritte vertelt zelf waarom hij bomen en ramen zo vaak schilderde – en wat zich achter die motieven schuilhoudt.

Les nouvelles années © René Magritte

Magrittes route naar zijn beeldtaal was allesbehalve rechtlijnig. De tentoonstelling legt verbanden tussen het surrealisme in Antwerpen en Brussel, waar Magritte als spilfiguur beide steden op de kaart pinde.

Een passage uit zijn lezing

“De Ladder van vuur gaf me het voorrecht te ervaren wat gevoeld werd door de eerste mannen die vuur maakten door twee stenen tegen elkaar te wrijven. Op mijn beurt liet ik vlammen uit een vel papier, een ei en een sleutel.”

Alternatieve expo’s

Iván Zulueta, Through the Looking-Glass – EUROPALIA ESPAÑA

Wie in dezelfde surrealistische sferen wil vertoeven, maar dan iets zuidelijker en warmer, kan naar de Kunsthal in Mechelen voor de expo rond de Spanjaard Iván Zulueta. De tentoonstelling Through the Looking-Glass – EUROPALIA ESPAÑA biedt een uitzonderlijke kijk op het veelzijdige oeuvre van Iván Zulueta, een van de meest visionaire en invloedrijke kunstenaars van Spanje.

Affiche voor de film ‘Un, dos, tres… al escondite inglés’ (1969) © Iván Zulueta. VEGAP Madrid 2025

Hij is vooral bekend van zijn cultfilm Arrebato (1979), een meesterwerk dat speelt met perceptie, horror en het unheimliche, maar zijn oeuvre reikt veel verder dan film alleen. Hij werkte met grafisch ontwerp, fotografie, televisie, schilderkunst en experimentele cinema, telkens met dezelfde eigenzinnige mix van surrealisme en pop-art. Vanuit de tegencultuur van de jaren zestig en zeventig verweefde Zulueta avant-gardistische esthetiek met persoonlijke obsessies, wat hem tot een van de meest vernieuwende stemmen binnen de 20e-eeuwse Spaanse kunst maakt.

Info en tickets: Iván Zulueta, Through the Looking-Glass, van 11/10 tot 4/01/26 in Kunsthal Mechelen

Marc De Blieck | Point de voir

S.M.A.K. presenteert dit najaar een grootschalige solotentoonstelling van Marc De Blieck, een kunstenaar die onze vanzelfsprekende blik op fotografie op losse schroeven zet. De Blieck (1958, Sint-Niklaas, België) beschouwt fotografie niet als een louter registrerend medium, maar als een samenspel van technologische processen, culturele conventies en esthetische keuzes.

Marc De Blieck ‘Point de Voir #3’ © mdb & Annie Gentils Gallery

Zijn ogenschijnlijk eenvoudige beelden ontvouwen een complexe visuele grammatica die de grens verkent tussen vastlegging en constructie, tussen werkelijkheid en representatie. De tentoonstelling verenigt oud en nieuw werk en toont hoe De Blieck met kritische precisie de maakbaarheid en geloofwaardigheid van het fotografische beeld bevraagt.

Info en tickets: Marc De Blieck | Point de voir, van 18/10 tot 08/03/26 in S.M.A.K.