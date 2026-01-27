Op 2 februari is het Maria-Lichtmis. Voor heel wat gezinnen is dat ook gewoon: pannenkoeken bakken. Een traditie die gezellig aanvoelt, maar eigenlijk wortels heeft in het geloof en in de volkscultuur. We ontdekken enkele ‘speciallekes’ van de traditionele pannenkoek.

Korte geschiedenis

Lichtmis valt op de veertigste dag na Kerstmis en herdenkt volgens het christelijke verhaal hoe Maria en Jozef Jezus naar de tempel brengen. In de kerk staat die dag sterk in het teken van licht, met onder meer kaarsen: een verwijzing naar Jezus als het ‘licht’.

Dat religieuze feest kreeg in de loop der tijd ook een plek in het dagelijkse leven: begin februari kijkt men uit naar langere dagen en een nieuw seizoen. En zo raakten pannenkoeken, eenvoudig, snel en met wat er in huis was, verbonden met Lichtmis.

De klassieker herhalen

Ingrediënten voor 12 stuks

250 g zelfrijzende bloem

5 dl melk

3 eieren

1 zakje vanillesuiker

Bereiding

Zeef de bloem met de vanillesuiker. Maak in het midden een kuiltje, breek daarin de eieren. Roer alles door elkaar met een garde. Schenk er in een straaltje 300 ml melk bij. Bewerk tot een glad mengsel. Klop dan de rest van de melk door het beslag zodat het lichter wordt. Vind je het beslag nog te dik, voeg dan eventueel nog wat extra melk toe (in totaal heb je 500 à 600 ml melk nodig). Bak uiteindelijk de pannenkoeken in een grote koekenpan, in hete boter of olie.

Lactosevrije pannenkoeken zonder melk

Ingrediënten voor 12 stuks

300 ml (amandel)melk (Alpro)

3 eieren

3 bananen

3 theelepels kaneel

3 eetlepels maple syrup

6 theelepels bakpoeder

zout

300 g havermout (Quaker)

handje pecannoten

3 eetlepels kokosolie

Bereiding

Plet de banaan en meng samen met het ei, de maple syrup en amandelmelk. Doe de havermout in de blender tot je havermeel hebt. Dit voeg je samen met de kaneel, snuf zout en bakpoeder toe aan het mengsel. Vervolgens verhit je een beetje kokosolie in de pan en bak je hierin de pannenkoekjes goudbruin aan beide kanten. Top af met de pecannoten en eventueel extra maple syrup.

Chocolade pannenkoeken

Ingrediënten voor 12 stuks

400 g bloem

4 eieren

700 ml chocolademelk

Snuf zout

4 eetlepels cacao

2 theelepels bakpoeder

Bereiding

Doe de bloem, bakpoeder en cacao in een kom en voeg een snufje zout hieraan toe. Maak een kuiltje in het midden en kluts de eieren erin. Voeg ongeveer ¼ van de chocolademelk erbij en mix dan tot een gladde massa. Voeg dan beetje bij beetje de rest van de chocolademelk toe en mix tot een egaal beslag. Optioneel: Laat de pannenkoeken (iets) afkoelen en schep er wat slagroom op. Leg er wat schijfjes banaan en frambozen op en bestrooi met nootjes. Giet er nog wat chocoladesaus over.

Vegan pannenkoeken met appel

Ingrediënten voor 12 stuks

450 g tarwebloem

3 theelepels bakpoeder

snufje zout

1.5 theelepel kaneel

1050 ml sojamelk (Alpro)

1.5 appel

75 g rozijnen

Plantaardige boter om in te bakken (Alpro)

Stroop en/of poedersuiker

Bereiding

Doe de tarwebloem, bakpoeder, zout en kaneel in een kom en meng het door elkaar. Giet vervolgens de sojamelk erbij en meng het tot een geheel. Snijd de appel in kleine blokjes en meng deze samen met de rozijnen door het beslag heen. Zet een koekenpan op het vuur en verhit wat plantaardige boter. Giet een soeplepel met het beslag in de pan en bak de pannenkoeken 2-3 minuten per kant goudbruin.

Pannenkoeken met peer en geitenkaas

Ingrediënten voor 12 stuks

600 gr bloem

snufje zout

6 eieren

1500 ml melk

4 peren

400 g geitenkaas

4 eetlepels pecan nootjes

80 g rucola

beetje honing

Bereiding

Doe de bloem in een kom en voeg een snufje zout toe. Maak een kuil in het midden en kluts daar de eieren in. Voeg ongeveer de helft van melk toe en mix tot een glad beslag. Giet dan beetje bij beetje de rest van de melk er bij tot deze helemaal is opgenomen. Schil de peren en snijd in dunne plakjes. Giet wat beslag in een pan met wat gesmolten boter en leg wat plakjes peer er in voordat het beslag gestold is. Beweeg na een paar minuten de pan voorzichtig op en neer en draai de pannenkoek om. Bak ook de andere zijde mooi bruin. Leg de pannenkoek op een bord en leg wat rucola in het midden. Kruimel wat geitenkaas erover en wat pecannoten. Vouw de pannenkoek dicht en druppel er wat honing over.

Pumpkin spice pannenkoeken

Ingrediënten voor 12 stuks

300 g zelfrijzend bakmeel

3 eieren

1.5 eetlepel pumpkin spice kruiden (bv. Green Gypsy)

275 ml karnemelk

3 eetlepels lichte basterdsuiker

handje pecannoten

honing (of agavesiroop)

Bereiding