Ter gelegenheid van de 800e verjaardag van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal kun je Luminescence bijwonen: een meeslepende en grandioze licht- en klankshow die een iconisch monument van Brussel transformeert. Goed nieuws: er zijn nog plaatsen beschikbaar in februari!

De Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal, een waar meesterwerk van de Brabantse gotiek, torent sinds de 13e eeuw boven het centrum van Brussel uit. Ter ere van het 800-jarig bestaan ​​van het monument, heeft de spectaculaire show Luminescence zijn intrek genomen in Brussel, in het hart van de Europese architectonische schat.

Dompel jezelf onder in een tijdloze reis vol geschiedenis, 360° videomapping en livemuziek, terwijl je de geheimen van de kathedraal ontdekt.

Een meeslepende 360° show

Deze geluid- en lichtshow nodigt je uit om naar de hemel te kijken: lichtprojecties transformeren het interieur van de kathedraal gedurende 50 minuten in een levend podium. Een meeslepende 360° ervaring die de legende van dit iconische Brusselse monument vertelt, van de bouw tot de vele wedergeboortes, door middel van een voice-over.

Naast de visuele presentatie bevat de show ook een live muziekuitvoering. De stemmen van een van de beste koren van het land, het Brussels Chamber Choir, versterken de originele soundtrack van Luminescence. Elke stem galmt door het hele gebouw, versterkt door de natuurlijke akoestiek van de kathedraal.

Als bonus: een live orkest

Gedurende drie bijzondere avonden, op 5, 6 en 7 februari, zal het Luminescence Orchestra, bestaande uit elf musici, de stemmen van het koor versterken. Deze uitvoeringen bieden een unieke muzikale ervaring, waarbij de kracht van het orkest en de emotie van het koor perfect samensmelten tot een volledig meeslepende geluidsbeleving.