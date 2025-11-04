Het bestaat uit slechts een handvol ingrediënten… maar wat is nu eigenlijk hét geheim achter de perfecte pesto?

Wat heb je nodig?

120 g basilicum

90 g fijngeraspte kaas

60 g pijnboompitten

175 ml extra vergine olijfolie

zout

Het stappenplan

Via onderstaand recept maak je op 20 minuten tijd de lekkerste en smeuïgste pesto!

❶ Rooster de pijnboompitten in een droge pan tot ze lekker ruiken. Laat volledig afkoelen voor je ze gaat malen. Wil je echt het verschil maken? Gebruik dan Italiaanse ­pijnboompitten. Je herkent ze door de afwezigheid van een bruin puntje en zijn langgerekt met een gelijkmatige, roomwitte kleur. Helaas zijn ze ook wel iets duurder dan de meeste pijnboompitten.

❷ Voor een goede pesto is geduld essentieel, en ook de volgorde is van belang. Stamp dus eerst de pijnboompitten in de vijzel. Niet tot ze een béétje gekneusd zijn, je stampt net zo lang tot ze een mooie egale pasta vormen. Zo krijgt je pesto straks een heerlijke structuur met een subtiel zoet tintje.

❸ Scheur de blaadjes van de basilicumplant. Belangrijk is dat het verse, zachte blaadjes zijn. Voor het fijnste resultaat pluk je alleen de blaadjes en laat je de steeltjes weg.

❹ Voeg mondjesmaat de basilicumblaadjes toe in de vijzel. Meng ze voorzichtig door de pittenpasta met een klein snufje zout. Het zout helpt om de basilicumblaadjes kapot te ­maken. Voeg niet té veel toe, want de kaas smaakt ook al zout. Plet de blaadjes met een ronddraaiende beweging van de stamper tot je een dikke, groene pasta krijgt waarin je geen afzonderlijke blaadjes meer kunt onderscheiden. Dit kan soms wel even duren.

❺ Wrijf de geraspte kaas door de pasta. Er heerst grote verdeeldheid over de keuze van de kaas: er zijn voorstanders van parmezaan, maar ook pecorino heeft veel fans. Het lekkerste resultaat krijg je als je van allebei de helft gebruikt.

❻ Giet de olijfolie erbij. Deze brengt alle smaken mooi ­samen. Meng tot een egale pesto. Laat een paar minuten staan, proef dan of er nog wat zout of olie bij moet.

TIP Breng bovenop je pesto een laagje olijfolie aan om ’m langer vers te houden; zo komt er geen zuurstof bij. Bewaar in de koelkast of vries ’m in.

Met verse basilicum maak je de beste verse pesto. © Getty Images

Knoflook…of toch niet?

De scherpe smaak van rauwe knoflook kan overheersen en maakt dat het geen noodzaak is in pesto. Wil je toch look proeven, leg het dan als eerste in de vijzel. Stamp met een beetje zout tot een pasta voordat je de pijnboompitten toevoegt. Kies voor een teentje dat in het midden nog geen groene scheut heeft, die smaken minder scherp.

Culinaire toepassingen van pesto

• Smeer pesto onder het vel van een kip voor je die in de oven braadt.

• Besprenkel een pizza of soep met wat pesto.

• Gebruik pesto als smaakmaker in een omelet. ­

• Klop wat pesto door ricotta voor een lekkere lasagnesaus of een spread op een toastje.

• Smeer pesto op lapjes bladerdeeg, rol ze op en bak in de oven tot een hapje.

• Lekker als korstje op ­kabeljauw of kip, werk af met panko of een sneetje tomaat.

• Verdun je pesto met water en lepel ’m over gegrilde of geroosterde groenten, vlees of vis.

• Pesto geeft wat kick aan een kalfsrollade, cordon bleu of croque.

Smullen maar!