Het is de onbetwiste ster van exotische dromen: goudkleurige zandstranden omgeven door palmbomen, weelderige landschappen, groene bergen... Dat is allemaal in overvloed op Mauritius te vinden, samen met tal van andere, minder bekende schatten.

Het kleine eiland van 65 op 48 km ontstond door een vulkaanuitbarsting, maar deze vulkaan is ondertussen al 20.000 jaar uitgedoofd. Het centrale plateau op een hoogte van 600 meter is bezaaid met oude kraters waarin meren zijn ontstaan. Rivieren hebben diepe kloven in het landschap gesleten, dat bedekt is met een weelderige vegetatie. Bergketens met spitse kammen omringen dit plateau, met drie toppen die 800 meter hoog reiken. De contouren van het gebergte zijn goed zichtbaar vanaf de kustvlakte, waar de stengels op de suikerrietplantages zachtjes meedeinen in de wind.

Een klein eiland ten oosten van Madagaskar. © Getty Images

De zandstranden worden onderbroken door basaltrotsen, waar het warme, turquoise water van een lagune aanspoelt. Die lagune is gevormd door een koraalrif dat bijna het hele eiland omringt en een natuurlijke barrière vormt tegen de oceaangolven. Via twee oorspronkelijke doorgangen door het rif kunnen schepen aanmeren: in Port Louis, de enige natuurlijke haven van het eiland, en in Vieux Grand Port, dat commercieel niet langer in gebruik is.

Lees ook | Gotland, eiland in de Zweedse zon

Mooiste stranden

Goudkleurig zand en wuivende palmbomen, turquoise water met een kleurrijk zeeleven, een spectaculaire zonsopgang en zonsondergang, Mauritius heeft het allemaal. Dat maakt het moeilijk om een uitvalsbasis te kiezen. Daarom wissel je tijdens je verblijf best van locatie om verschillende ervaringen op te doen: meer feestelijk, romantisch of helemaal ongerept.

Het heldere water maakt dit eiland ook een droombestemming voor duikers en snorkelaars. Je waant je in een sprookjesachtige wereld tussen de koraalduivels, grondels en gladde fluitbekken in de lagune.

La Rivière Noire © Charles Mahaux

Een groen paradijs

En ben je op zoek naar wat couleur locale, ga dan op zondag een kijkje nemen op een openbaar strand. In de schaduw van de filaobomen genieten de Mauritianen er van een dag met familie of vrienden. Foodtrucks zijn nooit ver weg, met vers suikerrietsap of een lokaal gerecht in de aanbieding.

Een unieke belevenis is een boottocht langs de westkust van het eiland, om er langsnuitdolfijnen te spotten. Tegelijk kan je een tussenstop maken op het onbewoonde Île Aux Bénitiers, met een paradijselijk zandstrand waar je het gevoel hebt dat Robinson Crusoë hier nog ergens rondloopt. Met een beetje geluk zie je vissers op een paddleboard in de weer om octopus te vangen. Ook Crystal Rock ligt hier in de buurt, een bijzondere koraalformatie die boven het kristalheldere water lijkt te zweven.

Je hebt de stranden, maar de overige natuur is even indrukwekkend. Schrijver Mark Twain bezocht het eiland in de 19de eeuw en schreef dat God zich door Mauritius had laten inspireren bij het scheppen van het paradijs. Die natuurlijke schatten nodigen uit om voor enkele uren te ontsnappen naar een andere wereld.

Een eerste uitstap brengt ons naar La Terre des 7 Couleurs. Je bereikt dit natuurfenomeen via een smal pad tussen groene heuvels en uiteindelijk kom je op een enorme open plek uit, met daarin een soort glooiend duinlandschap. Onder de brandende zon lijken de contouren wel te golven en alles kleurt in geel, blauw, bruin, paars, groen, oranje en rood. Dit unieke verschijnsel is het resultaat van de vulkanische activiteit van het eiland. Het is vulkanisch as dat bloot is komen te liggen door de geleidelijke erosie van basaltrotsen.

Een soortgelijk fenomeen is ook te zien in het natuurpark Vallée des Couleurs, een schitterende plek waar je ook een aantal avontuurlijke activiteiten kunt beoefenen zoals ziplinen, over hangbruggen wandelen en een ritje maken met een quad.

Evenmin te missen is de grote botanische tuin van Pamplemousses, genoemd naar het gelijknamige dorp. Deze werd als moestuin aangelegd door de Franse gouverneur Mahé de La Bourdonnais, maar in 1767 omgevormd tot botanische tuin. De plek herbergt enkele bomen die in Europa vaak onbekend zijn: vacoa, kaneel- en banyanbomen en 85 verschillende soorten palmbomen. Maar vooral de gigantische waterlelies vallen op, met bladeren van wel één meter diameter.

Lees ook | De rijkdom van de Turkse Rivièra

Een reis naar het verleden

Voor liefhebbers van historisch erfgoed heeft Mauritius niet zo veel te bieden, maar het kasteel van Labourdonnais is zeker de moeite waard. Het werd in de 19de eeuw gebouwd voor een rijke Frans-Mauritiaanse familie, die nog steeds eigenaar is van het terrein, met ook een boomgaard en een stokerij. De historische charme van deze koloniale woning zette de familie ertoe aan om het pand te restaureren en in zijn oorspronkelijke glans te herstellen. Nu is het een van de trekpleisters op het eiland.

Dit bezoek kan je aanvullen met dat van het Sugar World museum, in de voormalige suikerfabriek van Beau Plan die in 1999, na 202 jaar, haar activiteiten staakte. Op speelse en interactieve manier toont dit museum hoezeer de Mauritiaanse identiteit verweven is met het suikerriet, dat de economie, het landschap en de bevolking van het eiland heeft gevormd.

Port Louis is de enige natuurlijke haven van het eiland. © Charles Mahaux

De smaken van Mauritius

De echte rijkdom van Mauritius ligt ongetwijfeld in de mix van culturen. Door de jaren heen zijn er sterke banden ontstaan tussen de verschillende gemeenschappen, gebaseerd op tolerantie en respect. Iedereen bedient zich van het creools, een kleurrijke taal doorspekt met Franse woorden. En ook plaatsnamen als Curepipe, Crève-Cœur, Le Pétrin, Poudre d’Or, Trou aux Biches zijn beeldrijk en nemen je mee op reis.

De Mauritiaanse keuken draagt de stempel van haar bevolking en combineert Indische, Europese, Chinese en creoolse specialiteiten. Deze smaken van Mauritius kan je best ontdekken op de Port Louis Street Food Tour, waarbij je verschillende facetten van de hoofdstad leert kennen aan de hand van streetfood.

Daarnaast zijn er ook karakteristieke lokale restaurants, zoals L’Escale Créole van Marie-Christine en haar moeder. Zij bieden op weekdagen een culinaire lunch aan in een authentieke varangue créole, een open overdekte ruimte midden in een weelderige bloementuin. Proef de vier smaken van de Mauritiaanse keuken, geserveerd in kleine keteltjes, zodat iedereen zijn bord naar believen kan samenstellen.