Wil je de Champagnestreek vanuit een ander, en misschien wel budgetvriendelijker, perspectief bekijken? Tijdens een tweedaagse ontdek je het beste van de Marnevallei. Omarm de schoonheid van de streek en zijn alomgekende product: des fines bulles. Nu is hét moment, want de druivenoogst is volop bezig.

De wijn der koningen en de koning der wijnen

Wie een weekend in de Champagnestreek plant, stapt op amper drie uur rijden van Brussel een middeleeuwse wereld binnen met eeuwenoude tradities. De champagne zoals wij die vandaag kennen, ontstond ruwweg tussen 1600 en 1800. Vanaf de 17de eeuw kreeg de wijn uit deze streek een eigen identiteit en werd hij niet langer simpelweg Franse wijn genoemd, maar ‘vin Champagne’. Een titel gedragen enkel door mousserende wijnen die volgens de ‘méthode traditionnelle’ zijn geproduceerd.

Een naam onlosmakelijk verbonden hiermee is die van Dom Pierre Pérignon. Deze benedictijnse monnik uit Hautvillers pionierde in het zorgvuldig mengen van druiven en crus dat resulteerde in wijnen van ongeëvenaarde kwaliteit. Zijn methodes legden de basis voor de verfijnde champagne waar we vandaag van genieten.



Vallée de la Marne als wegwijzer doorheen de regio

De streek telt in totaal meer dan 390 champagnehuizen, verspreid over zo’n 319 dorpen. Voel je de keuzestress al komen? Het is moeilijk om ze tijdens een weekend allemaal te bezoeken. We spitsen ons daarom toe op een prachtige regio in de Champagne: de Marnevallei.

Deze wijnroute combineert glooiende wijngaarden, historische locaties en indrukwekkende panorama’s. Idealiter start de route in Epernay, maar kan vanuit elk dorpje langs de route worden ingezet. Westwaarts volg je de rivier de Marne tot net voorbij Château-Thierry.

De wijnroute van de Marnevallei © Cirkwi

In de Marnevallei staat vooral de Meunier-druif centraal, een variëteit kenmerkend voor de regio die frisse en fruitige champagnes oplevert. De wijnbouwers langs de route vertellen je met passie over het vak en laten bezoekers proeven van hun beste cuvées.



Een bezoek aan verborgen champagnehuizen

Veel toeristen trekken meteen naar de grote champagnehuizen in Reims of Epernay, maar de charme én vaak betere prijs-kwaliteitverhouding vind je bij de kleinere producenten. Een fles is daar al snel 30% goedkoper, zonder in te boeten aan kwaliteit. Zoals altijd blijft degusteren de boodschap!

Drie favoriete champagnehuizen van onze redactie langs de Marnevallei:

Leclerc-Mondet

Leclerc-Mondet is een charmant familiebedrijf in het hart van de Marnevallei. Op hun 9 hectare wijngaarden produceren ze fruitige champagnes met aroma’s van honing en lindebloesem. Het huis maakte de stap naar biologische landbouw en sinds 2017 zijn hun Chardonnay-percelen ook biologisch gecertificeerd.

Faÿ Michel

De Faÿ-familie maakt al wijn sinds 1695, en die traditie zet de huidige generatie met veel passie voort. Alles gebeurt op eigen domein, van oogst tot assemblage, met oog voor duurzaamheid en het milieu. Hun champagnes vielen meermaals in de prijzen en de vele medailles bewijzen de klasse van hun producten.

Auguste Huiban

Het dorp Jonquery, halverwege Reims en Epernay, ligt net buiten onze route, maar heeft een goede reden om even uit te wijken. Bezoek Maison Huiban voor hun uitzonderlijke Cuvées en Millésimes. Betaalbare topkwaliteit met de fijnste bubbels!

Feest na de oogst: Cochelet des vendanges

De vendange afsluiten doe je met een feest: de Cochelet des vendanges. Dit slotfeest vindt plaats zodra de wijnpersen sluiten en de druivenplukkers hun werk afronden.

Op 27 september kan je het evenement meemaken in Verzenay. In de namiddag zijn er allerlei randactiviteiten en om 20u start het grote feestmaal, waar lokale specialiteiten, muziek én natuurlijk champagne centraal staan.

Praktisch:

– De wijnroute van de Marnevallei

– Kom alles te weten over champagne

– Toerismedienst van de Champagne

Auteur: Sam Veroone