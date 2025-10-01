Museumpas viert 7de verjaardag met 7 nieuwe musea

De museumpas, die in september 2018 in het leven werd geroepen, voert dit najaar zijn aanbod op tot 270 musea. De pas is vooral bijzonder populair bij 55-plussers.

Met de museumpas bezoek je een jaar lang musea en tentoonstellingen in heel België. Wat in 2018 begon met een aanbod van 120 musea, is nu al meer dan verdubbeld. ‘Het aanbod is ook steeds diverser geworden, wat het alsmaar interessanter maakt voor pashouders: er is voor elk wat wils. Zo is er niet alleen kunst, maar zijn er ook thematische musea over geschiedenis, wetenschap en techniek, etc.’, zegt Erika T’Jaeckx, directrice van museumPASSmusées.

Populair bij 55-plussers

De grootste groep pashouders is jonggepensioneerd (66-75 jaar) en de tweede grootste groep is de categorie daar net onder: die van 56 tot 65 jaar. Bij jongeren is het abonnement heel wat minder in trek. En de reden daarvoor is eenvoudig. ‘Er is een standaard unlimited pas aan 64,95 euro en er bestaan dus geen kinder- of jongerenpassen’, legt Erika T’Jaeckx uit. ‘De enige korting is er voor mensen die in armoede leven en die dit kunnen bewijzen aan de hand van een UiTPas, een A-kaart (Antwerpen) of Article 27 (Wallonië en Brussel).’

Met bijna anderhalf miljoen museumbezoeken per jaar heeft de museumpas zijn doel alleszins bereikt. Het abonnement zorgt ook voor een stevige financiële injectie van al 5,5 miljoen euro in 2025 bij Belgische musea. ‘Het leeuwendeel van onze inkomsten komt voort uit de verkoop van museumpassen en 75 procent daarvan vloeit terug naar de musea’, aldus T’Jaeckx.

Zeven nieuwkomers

De op dit moment 235.000 actieve pashouders krijgen er dit najaar naar aanleiding van de zevende verjaardag van de museumpas nog zeven nieuwe musea bij. Een verrassende nieuwkomer is het Zwin in Knokke. Met je abonnement kan je daar zowel gaan wandelen in de natuur als naar een tentoonstelling gaan.

Naast Zwin Natuur Park sluiten ook Duitse Orde Museum (DOMUS) Alden Biesen, Archeologisch museum van de Boven-Maas, Damiaanmuseum, Kunsthal Mechelen, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis en MusAfrica in Namen zich aan.

Meer info en een volledige lijst van de musea vind je op www.museumpas.be.