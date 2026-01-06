Of je nu van wandelen houdt, rust zoekt of gewoon toe bent aan zon: op deze negen eilanden in Europa ontsnap je heel even aan de koude wintermaanden thuis. En ja, dat kan ook heel betaalbaar.

3x wandelen en natuur

Gran Canaria

Het beste van twee werelden vind je op Gran Canaria, hét wandeleiland van de Canarische Eilanden. Het hele jaar door warm en zonnig aan de kust, maar het binnenland is ruig en leeg. Dat betekent een mooie wandeling in de ochtend en een duik in zee voor de avond valt. Loop naar de vulkanische monoliet Roque Nublo, van waar je buureiland Tenerife ziet liggen. Of naar Pico de Las Nieves, het hoogste punt. Aan de oostkant van het eiland vind je rotswanden en grothuizen, en de vallei van Agaete is groener dan groen.

Madeira

Op het eiland van de eeuwige lente is het weer ook in de winter perfect voor wandelaars. De zomerdrukte is ver weg, er zijn nog steeds genoeg zonnige dagen en je hebt honderden kilometers aan wandelroutes. Zo heb je 29 Pequenas Rotas, kleinere wandelroutes die in lengte en moeilijkheid verschillen. En wie wil, kan zelfs het hele eiland rond op de Caminho Real no. 23. Die loopt in een lus van 180 km langs de spectaculaire rots- en lavakust van Madeira.

Corsica

Nee, bloedheet is Corsica niet in de winter (vaak een graad of 15), maar de zon schijnt geregeld en voor wandel- en natuurliefhebbers zijn de eerste maanden van het jaar uitstekend. Vooral langs de west- en zuidkust is het schitterend stappen, met keuze uit prachtige routes. De Sentier des Douaniers langs Cap Corse bijvoorbeeld, met uitzicht over turquoise baaien. Rond Bonifacio zie je krijtrotsen en grotten en natuurreservaat Scandola (in het zuidwesten bij Calvi) is zelfs Unesco Werelderfgoed.

1/3 Madeira, Portugal © Shutterstock 2/3 Tenerife, Spanje © Shutterstock 3/3 Cyprus © Shutterstock 1/3 Madeira, Portugal © Shutterstock 2/3 Tenerife, Spanje © Shutterstock 3/3 Cyprus © Shutterstock Madeira, Portugal © Shutterstock Tenerife, Spanje © Shutterstock Cyprus © Shutterstock

3x betaalbaar en zonzeker

Tenerife

Op Europa’s warmste plek in de winter is vooral de zuidkust bijna altijd zonnig. Het vakantieaanbod op Tenerife is dan ook oneindig en het recept is simpel: zon, zee en strand. Kies je voor budget, dan boek je al een reis voor onder de 300 euro, maar ook zelf een reis samenstellen hoeft niet duur te zijn. Dan combineer je meteen makkelijk de drukkere kust met het prachtige binnenland, waar nationaal park El Teide meer dan genoeg wandel- en fietsmogelijkheden biedt.

Lees ook | TV-programma’s bepalen onze reisbestemming

Cyprus

Naar het zuiden van Cyprus vlieg je in februari of maart al voor iets meer dan 100 euro heen en terug en de accommodaties zijn in het laagseizoen een stuk goedkoper dan in de zomer. Wat je dan te wachten staat? Op een eiland met 340 dagen zon per jaar zit je ook in de winter goed. Met een beetje geluk kan het overdag zo’n 20 graden worden. De natuur staat in bloei, er groeien sinaasappels aan de bomen en naast heerlijke stranden is er ook veel cultuur en geschiedenis.

Kreta

Het zeewater is nog wat fris en het seizoen moet nog op gang komen, maar Kreta – en dan met name de zuidkant van het eiland – biedt een heerlijke ontsnapping aan onze koude en donkere dagen. Veel zonuren, de lente begint vroeg en de natuur op het eiland (tip: wandel door de Samariakloof, de langste van Europa) is op zijn mooist. En de prijs? Bij Transavia boek je al vluchten naar Heraklion vanaf ongeveer 130 euro heen en terug.

3x net even anders

Porto Santo

Vlak naast Madeira ligt nog een veel kleiner eiland: Porto Santo. Daar kom je simpel met de veerboot (2,5 uur varen vanaf Funchal, prijs in het laagseizoen vanaf 32 euro) en hier is het nog makkelijker om de drukte achter je te laten dan op Madeira zelf. Het 9 kilometer lange zandstrand is een van de mooiste van Europa en het zand én zeewater van Porto Santo staan bekend om hun therapeutische werking. Handig na een dag wandelen op het vulkanische eiland.

Porquerolles

Dit Franse eilandje ligt in de Middellandse Zee, voor de Côte d’Azur. Het is alleen te bereiken per boot (een overtocht van 20-30 minuten vanuit Hyères, prijs: 34 euro). Het is autovrij, rustig en een echt natuurparadijs. Zo wordt de Plage de Notre-Dame gezien als een van de mooiste stranden van Europa en is het onderdeel van een nationaal park, met veel wandel- en fietsmogelijkheden. Een verblijf op Porquerolles kan in een van de hotels in de haven, maar een dagtrip vanaf het vasteland is ook een uitstekende optie.

Lees ook | Vanaf 2 april ETA noodzakelijk voor het Verenigd Koninkrijk

El Hierro

El Hierro heeft als bijnaam ‘La Isla Chiquita’ en dat is niet voor niets: het is het kleinste van alle Canarische Eilanden. Het maakt het eilandje extra speciaal, want hier vind je de hoogste dichtheid aan vulkanen, enorme kliffen aan de kust, stranden met donker lavazand en veel natuurlijke zwembaden langs de kust. En dat zonder het massatoerisme dat je vooral op Tenerife en Gran Canaria aantreft. Een reis naar El Hierro hoeft niet duur te zijn: je vliegt naar Tenerife en neemt in Los Cristianos de veerboot voor minder dan 30 euro heen en terug.