Deze planten snoei je in de herfst

De temperatuur daalt, bladeren waaien door de tuin en planten verliezen hun kleur: de herfst heeft nu echt zijn intrede gedaan. Toch kun je, door in het najaar de snoeischaar erbij te nemen, je nu al verheugen op een bloeiende, geurende tuin in het voorjaar.

Door een goede knipbeurt in de herfst, floreren bepaalde planten in de lente. Kijk eens rond in je tuin, want zonder dat je het weet heb je misschien een van de onderstaande plantensoorten.

Lavendel

De lavendel is een taai plantje. Het trotseert de strengste winters en kan jarenlang meegaan. Voorwaarde om deze geurige plant in het voorjaar weer in vol ornaat te zien bloeien is wel dat je het op de juiste momenten snoeit. Dit moet twee keer per jaar: in het voorjaar en in het najaar, wanneer de plant is uitgebloeid. Knip in de herfst alleen de uitgebloeide bloemen af, want als je meer wegsnoeit, kan de vorst de lavendel fataal worden. Door de lavendel te snoeien, houd je hem ook compact en voorkom je dat de plant aan de onderkant gaat verhouten. De plant loopt dan namelijk niet meer uit en blijft vervolgens kalig.

Vlinderstruik

Het liefst zou je de bloei van je mooie vlinderstruik zo lang mogelijk rekken. Daarvoor moet je de plant alleen wel even een knipbeurt geven. Een vlinderstruik in de herfst snoeien is niet altijd een goed idee. Hierdoor kunnen de knoppen en takken kwetsbaar worden voor vorst en ’s winters kapot vriezen. Om te zorgen dat de struik voor langere tijd bloeit, kun je daarom best alleen de uitgebloeide bloemen afknippen. Het echte snoeiwerk bewaar je voor na de winter.

Struikrozen

Om deze plant tegen de winterkou te beschermen, kun je die het beste snoeien. Knip de struik tot op kniehoogte, oftewel 50 centimeter vanaf de grond. De stelen worden daardoor sterker en weerbaarder tegen vorst. Ook wordt de struik hierdoor beter bestand tegen harde wind. Om de plant extra goed tegen vorst te beschermen, kun je de rozen aanaarden. Dat houdt in dat je de onderste 15 centimeter van de steel bedekt met grond. Mochten de stelen tijdens een strenge winter bevriezen, dan blijven de stelen onder de aarde beschermd tegen de vorst.

Sier- en notenbomen

Sierbomen als de Japanse esdoorn en de lijsterbes kleuren tijdens de herfst prachtig rood en oranje. Wanneer deze bomen hun bladeren loslaten en in winterslaap gaan, kun je ze snoeien. Hetzelfde geldt voor de notenboom: wanneer deze soort in november zijn bladeren laat vallen, staat de sapstroom stil. Daardoor richt je met het snoeien geen schade of bloedingen aan. Snoei de dode of kruisende takken weg. Zo krijgt de boom meer zonlicht. Let wel op dat je niet meer dan een derde van de takken weghaalt. Door het snoeien krijg je volgend jaar ook een goede notenoogst.

Taxushaag

Anders dan bij hagen die in de lente en zomer gesnoeid moeten worden, kun je de taxus haag het beste in de vroege herfst onder handen nemen. Zo behoudt de haag gedurende de hele winter zijn nette vorm. Wie extra privacy in zijn tuin wil, kan de taxus haag ook vaker snoeien, want hoe vaker je die snoeit, hoe dichter die wordt. Bij een enkele struik snoei je de taxushaag het beste in kegelvorm. Zo krijgen alle takken genoeg licht. Omdat de haag erg oud kan worden en traag groeit, heeft die weinig onderhoud nodig en blijft de haag lange tijd in de gewenste vorm. Alle delen van de taxus zijn giftig. Draag daarom handschoenen en houd afsnijdsels en bessen buiten bereik van huisdieren en kinderen.

Welke planten kun je in de herfst beter overslaan?

In sommige planten zet je in de herfst je snoeischaar beter niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor struiken en bomen die niet gegarandeerd winterhard zijn, zoals hortensia’s, de bolcatalpa, de trompetboom en tuinfuchsia’s. Het snoeien van deze planten in de herfst kan zorgen dat de groei stopt en dat snoeiwonden niet dichtgroeien. Planten die je ook beter overslaat zijn vroegbloeiende heesters als de sering, fothergilla, exochorda, camellia, vibernum en diverse soorten spirea. Deze snoei je beter in het voorjaar. Gebruik voor de planten die je nu wél snoeit, altijd scherp gereedschap, zodat je minimale schade aanricht en snoeiwonden sneller kunnen helen.

Bron: Plusonline.nl