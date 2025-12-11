Lyon staat elk jaar vier nachten lang helemaal in het teken van licht. Tijdens het Fête des Lumières veranderen kerken, pleinen en historische wijken in een openluchtgallerij van kleur en creativiteit. Je wandelt van de Kathedraal Saint-Jean tot de heuvels van Croix-Rousse door een stad die ademt als een levend kunstwerk, met spectaculaire projecties, installaties en genoeg culinaire verleidingen om elke pauze te vullen.

De editie van 2025 is nog maar net voorbij, maar je kan nu al uitkijken om volgend jaar samen ‘met Plus op reis’ te gaan naar het Lichtfeest in Lyon. Verwacht een comfortabele cruise, culturele stops in en rond de stad én, omdat het altijd net iets meer mag zijn, een diner in de legendarische abdij van Paul Bocuse, icoon van de nouvelle cuisine.

De reisroute

Plus neemt je mee op sleeptouw tijdens een 5-daagse naar Lyon en zijn prachtige omstreken. Stap op het cruiseschip MS Camargue en laat je meevoeren langs culturele hoogtepunten.

Dag 1: Brussel – Lyon

Vertrek vanuit Brussel-Zuid met de tgv naar Lyon. Inschepen op de MS Camargue in de namiddag. Welkomstcocktail en -diner aan boord. Vrije avond om het lichtfeest in de stad te ontdekken.

Dag 2: Lyon

In de voormiddag maak je een panoramische rondrit tot aan de basiliek van Fourvière, waar je dankzij de hoge ligging een prachtig uitzicht hebt over Lyon en de rivieren. Daar bezoek je de basiliek, een neobyzantijns juweeltje met mozaïeken en glas-in-lood.

In de namiddag ontdek je met een gids de historische traboules van het oude Lyon en krijg je vrije tijd in de Renaissancewijk Saint-Jean, onderdeel van het Unesco-werelderfgoed. Lunch en diner zijn aan boord, gevolgd door opnieuw een vrije avond op het Lichtfeest.

Dag 3: Lyon – Vienne

Na het ontbijt bezoek je het Musée des Confluences, bekend om zijn futuristische architectuur en tentoonstellingen over natuur, mens en maatschappij.

In de vroege namiddag vaar je naar Vienne voor een wandelverkenning langs het antieke theater, de tempel van Augustus en de kathedraal Saint-Maurice. Lunch en diner zijn aan boord.

Dag 4: Lyon – Pérouges

Morgens bezoek je het Musée des Beaux-Arts, met toppers van onder meer Rubens, Delacroix, Monet, Matisse en Picasso, plus een rustige kloostertuin. Lunch volgt aan boord.

In de namiddag gaat het naar Pérouges, een uitstekend bewaard middeleeuws stadje met smalle straatjes, vakwerkhuizen en sfeervolle pleinen — en dé plek om de lokale galette te proeven.

’s Avonds sluit je de dag af met een gastronomisch diner in de abdij van Paul Bocuse, een icoon van de Franse keuken.

Dag 5: Lyon – Brussel

Ontbijt, lezing door gastspreker en Master Sommelier Gido Van Imschoot en brunch aan boord. Transfer naar het station waar we met de tgv huiswaarts keren.

Het verblijf

De 110 meter lange MS Camargue is uitgerust met 5 ankers en 55 kajuiten om absoluut comfort te bieden aan zijn reizigers. Het schip werd gerenoveerd in 2015 en heeft een zeer lichtrijk en ruim interieur.

Op het bovendek liggen de twee belangrijkste gemeenschappelijke ruimtes: vooraan het salon met bar, achteraan het restaurant waar alle maaltijden worden geserveerd. De kajuiten boven hebben een Frans balkon, terwijl de kamers op het hoofddek ruime vaste ramen hebben.

