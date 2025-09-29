In een samenleving die steeds meer vergrijst, rijst de vraag: zijn seniorenverenigingen nog steeds relevant voor de 50-plusser van vandaag? Met een groeiend aanbod aan activiteiten en een steeds diverser wordend ledenbestand, lijkt het antwoord volmondig ‘ja’.

6 seniorenverenigingen die het verschil maken

1. OKRA (Open Kristelijk Respectvol Actief)

Als grootste seniorenvereniging in Vlaanderen en Brussel met zo’n 1220 trefpunten biedt OKRA een breed scala aan activiteiten: van sport en cultuur tot reizen en cursussen. Ze richten zich op senioren die actief willen blijven en nieuwe mensen willen ontmoeten. Lid worden kan vanaf 55 jaar, hoewel sommige regionale trefpunten leden vanaf 50 jaar verwelkomen.

Website: Okra

2. NEOS (Netwerk voor Ondernemende Senioren)

NEOS biedt in hun 229 lokale verenigingen een platform aan ondernemende senioren die willen deelnemen aan culturele, sociale en sportieve activiteiten. Ze organiseren lezingen, uitstappen en bieden een netwerk aan senioren die actief en betrokken willen blijven. Lid worden kan vanaf 50 jaar.

Website: neosvzw.be

3. S-Plus VZW

S-Plus richt zich op senioren met pit en biedt een gevarieerd aanbod van culturele uitstappen, wandelingen, lezingen en reizen. Er zijn in België zo’n 352 lokale S-Plus-groepen actief. Ze staan open voor leden van alle leeftijden, maar focussen zich op personen vanaf 50 jaar.

Website: s-plusvzw.be

Lees meer: Zeven op tien Belgen willen minder schermen en meer échte verbinding

4. Vief VZW

Vief is een sociaal-culturele vereniging van en voor 60-plussers en gepensioneerden. Via een netwerk van lokale knooppunten kunnen leden deelnemen aan activiteiten zoals vorming, educatie, culturele uitstappen, creatieve ateliers, sport en ontmoetingsmomenten.

Website: Vief VZW – Seniorenknooppunt

5. FedOS (Federatie van Onafhankelijke Senioren)

FedOS is een sociaal-culturele koepelorganisatie die zich richt op senioren vanaf 50 jaar en seniorenverenigingen, ongeacht hun achtergrond en werking. De werking telt momenteel zo’n 97 lokale FedOS-clubs verspreid over heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze bieden begeleiding en ondersteuning aan lokale afdelingen en organiseren diverse activiteiten.

Website: Fedos

6. Vlaamse Actieve Senioren (Vl@s)

Vl@s is een sociaal-culturele vrijwilligersvereniging voor senioren die zich richt op samenhorigheid, ontplooiing en belangenbehartiging. Met zo’n 11.000 leden in een 110-tal lokale afdelingen organiseren ze gevarieerde activiteiten zoals conversatiegroepen, cultuur, sport en gezelligheid. Lid worden kan vanaf 55 jaar.

Website: Vl@s vzw

Lees meer: Samen fietsen en bijpraten

Cijfers en trends: een groeiende betrokkenheid

Uit de Vlaamse Participatiesurvey blijkt dat het percentage Vlaamse ouderen dat actief deelneemt aan sociaal-culturele activiteiten de laatste jaren is gestegen. De stijging is licht, maar ze is blijvend.

Daarnaast toont onderzoek van het HIVA-KULeuven aan dat de gemiddelde leeftijd van deelnemers aan sociaal-cultureel volwassenenwerk is gestegen van tussen 45 en 55 jaar in 2010 naar bijna 64 jaar in 2024. Deze stijging wordt deels toegeschreven aan een afname van de toestroom van jongere volwassenen.

Uit bijkomend onderzoek blijkt dat zelfs bij de 75-plussers nog 49% actief is in het verenigingsleven. Dit benadrukt de blijvende betrokkenheid van senioren bij sociaal-culturele activiteiten, ook op latere leeftijd.

Conclusie: seniorenverenigingen blijven relevant

De combinatie van een stijgend aantal actieve deelnemers en een vergrijzend deelnemersprofiel duidt op een groeiende interesse in seniorenverenigingen in Vlaanderen. Deze trend weerspiegelt zowel een toename in het aantal senioren als een versterkte betrokkenheid bij sociaal-culturele activiteiten. Seniorenverenigingen spelen dan ook een cruciale rol in het bevorderen van sociale participatie en welzijn onder ouderen.

