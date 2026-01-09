Welke bomen en struiken mag je snoeien in het najaar? Snoeien wanneer het kouder wordt blijft een populaire aanbeveling, maar met fruitbomen pas je beter op.

De aanbeveling om bomen en struiken in de koude maanden te snoeien of in te korten, wanneer het niet vriest en alle bladeren zijn afgevallen, houdt steek. Dat ligt wel anders bij de boomgaard: enkel bomen met pitvruchten mogen in theorie in deze periode worden gesnoeid omdat hun snoeiwonden snel helen. Bomen met steenvruchten, zoals kersen en pruimen, verdragen snoeien in de winter heel slecht.

Hoe kan je gummosis bestrijden?

Ga je deze bomen na het vallen van de bladeren te lijf met de snoeischaar of boomzaag, dan krijg je bijna altijd te maken met gummosis, een verschijnsel waarbij er veel ‘gummi’ (dik en plakkerig sap) uit de boom vloeit. Bomen met steenvruchten snoei je daarom beter op het einde van het vruchtseizoen: augustus voor kersenbomen, meteen na de pluk voor pruimelaars.

En wat met bomen met droge vruchten (noten, kastanjes)? Deze soorten verdragen helemaal geen grote snoeibeurt met de boomzaag, ze gaan er zelfs aan dood, zij het enkele jaren later. Bij deze soorten moet je je beperken tot het wegknippen van jonge en korte zijtakken. Hoe dan ook: eer je gaat snoeien, zoek je best altijd eerst de specifieke snoeivereisten op van elke soort.

Is stopverf het wondermiddel?

Moet je na de snoei stopverf of een ander afdekmiddel op de snoeiwonden smeren, die de boom helpen helen? Over dit advies zijn professionals en deskundigen verdeeld.

Het gebruik van een smeermiddel kan inderdaad verrotting veroorzaken en daardoor de juiste omstandigheden scheppen voor de vorming van zwamsporen. Het vocht in de snoeiwonde wordt toegedekt, wat de heling uiteindelijk vertraagt. Dat geldt ook voor homemade afdekmiddelen op basis van klei en houtskool, want die kunnen van nature sporen van meerdere paddenstoelsoorten bevatten.

De natuur weet wat ze doet: wanneer je schoon en vlijmscherp snoeigereedschap gebruikt, is een gezonde boom prima in staat zichzelf te helen.

Wanneer snoei je lavendel of rozenstruik?

In de herfst moet je alleen de uitgebloeide bloemen van lavendel afknippen om bevriezing te voorkomen en de plant compact te houden. Als je dat niet doet, kan de plant sterven. Rozen snoei je tot kniehoogte, ofwel 50 cm van de grond, om ze sterker en weerbaarder te maken tegen vorst en wind.

Als je de rozenplant meer wilt beschermen, kan je het aanaarden. Dit betekent dat je de onderste 15 centimeter van de stengel met aarde bedekt, zo bescherm je het tegen bevriezing tijdens een strenge winter. Niet elke struik mag gesnoeid worden. Een vlinderstruik snoei je in de herfst best niet.

In het kort 1. Kies de juiste bomen – In de herfst en winter mag je enkel pitvruchtbomen (appel, peer) snoeien. – Steenvruchten (kers, pruim) snoei je beter in augustus of direct na de oogst. – Noten- en kastanjebomen snoei je bijna niet.





2. Let op het moment – Snoei pas wanneer het blad volledig gevallen is en het niet vriest.





3. Gebruik het juiste gereedschap – Werk altijd met schoon en vlijmscherp snoeigereedschap om gladde snoeiwonden te maken.





4. Geen stopverf – Bedek de snoeiwonden niet met stopverf of andere middelen; dit kan schimmels en rotting bevorderen. Een gezonde boom herstelt zelf.





5. Snoei niet elke struik – Snoei alleen de uitgebloeide bloemen van lavendel in de herfst. Rozen snoei je tot kniehoogte (50 cm) en kan je eventueel aanaarden. De vlinderstruik snoei je niet in de herfst.

Snoeien is een kunst op zich. Onthoud dat een schone snoeischaar en respect voor de natuurlijke heling van de plant de sleutel zijn tot succes. Onthoud: snoeien doe je niet alleen in het najaar, ook in het voorjaar moet je bomen en struiken optimaal onderhouden.