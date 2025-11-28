Tartiflette: ultiem comfort food van Philippe Etchebest

Aardappelen, buikspek... en reblochon. Dat is het perfecte trio voor een heerlijke tartiflette! Voor een geslaagde bereiding, keer op keer, hebben we het recept van de Franse chef-kok ‘geleend’.

Tartiflette is zowel in de herfst als in de winter te eten, maar echte liefhebbers beperken zich niet tot de koudere maanden. Snel, eenvoudig, voedzaam... en bovenal voordelig: tartiflette valt altijd in de smaak. Chef Philippe Etchebest heeft deze specialiteit uit de Haute-Savoie overgenomen en onthult alle bereidingsgeheimen in zijn boek Cuisinez bien accompagner (Koken in goed gezelschap). Wij probeerden het alvast uit!

Recept: tartiflette, volgens Philippe Etchebest

Ben je de klassieke raclette beu? In dit recept staat reblochon-kaas centraal!

De ingrediënten

Voor 6 personen heb je dit nodig:

1,8kg aardappelen

900g reblochon-kaas

300g uien

100g look

600g buikspek (rauw of gerookt)

20cl witte wijn

Olijfolie

Peper

Zout

De bereiding

Bereid eerst de ingrediënten voor. Schil de aardappelen, uien en knoflook. Snijd de uien in dunne plakjes, snijd de aardappelen in kleine blokjes (ongeveer 1,5 cm) en snijd het buikspek in stukjes.

Verhit een scheutje olijfolie in een braadpan (of een grote koekenpan). Als de olie goed heet is, fruit je de uien op middelhoog vuur: ze moeten smelten zonder te karamelliseren. Voeg vervolgens de stukjes buikspek toe aan de pan en roer alles door elkaar. Zet het vuur iets lager en laat het geheel rustig garen, terwijl je af en toe roert.

Bak de aardappelen in een andere hete pan met olie, een snufje zout en peper. Laat ze mooi bruin worden. Voeg vervolgens de aardappelen toe aan het ui-spekmengsel en meng alles goed door elkaar.

Snijd de reblochon-kaas horizontaal doormidden. Je krijgt dan twee helften. Leg er één apart en snijd de andere in stukken.

Smelt in een steelpannetje de vers gesneden stukjes Reblochon-kaas met de geperste en gehakte knoflook en de witte wijn, alsof je een fondue maakt. Voeg peper toe.

Wrijf een gratinschaal in met een stukje knoflook. Giet de helft van het aardappel-ui-spekmengsel erin, gevolgd door de helft van het reblochon-mengels. Herhaal dit met de tweede helft en eindig met een laagje room. Leg tot slot het overgebleven plakje reblochon erop, met de korst naar boven.