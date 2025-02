The Phantom of the Opera, absolute klasse in Antwerpse Stadsschouwburg

De iconische musical The Phantom of the Opera van Andrew Lloyd Webber ging vorige vrijdag in première in de Antwerpse Stadsschouwburg. Musicalliefhebbers hebben nog tot en met 2 maart om zich naar deze topmusical te reppen.

The Phantom of the Opera is ontegensprekelijk één van ’s werelds meest bekende musicals. De musical van Andrew Lloyd Webber ging in première op het Londense West End op 9 oktober 1986. Iets meer dan een jaar later, in januari 1988 volgde de première op Broadway. En op beide plaatsen is deze musical vandaag nog steeds te bewonderen. Maar daar bleef het niet bij. The Phantom speelde intussen voor meer dan 160 miljoen mensen in 46 landen, 193 steden en in 21 talen. Bovendien won de musical ruim 70 grote theaterprijzen, waaronder zeven Tony Awards en vier Olivier Awards, inclusief die voor Beste Musical.

Topklasse

Voor het eerst is deze musical in Engelstalige versie te zien in België met een keure aan vertolkers van wereldklasse. Zowel Simon Whitaker, de understudy die in Antwerpen voor de gekwetste hoofdrolspeler Nadim Naaman invalt, als The Phantom, Bridget Costello die schittert als Christine Daaé, Dougie Carter als Raoul en Lara Martins die een zeer sterke Carlotta neerzet, verdienden hun sporen onder meer op West End.

Je hoeft echter niet langer naar Londen (of Broadway) om deze aangrijpende musical te kunnen beleven. The Phantom dwaalt momenteel immers rond in de Antwerpse Stadsschouwburg. Grootse decors, een 15-koppig live orkest, een uitgebreid ensemble en een topcast doen je werkelijk op het puntje van je stoel zitten en nemen je helemaal mee in het verhaal. Je beleeft werkelijk de wisselende emoties in het stuk. Het feit dat haast alles gezongen is, met zeer weinig dialogen, houdt het tempo er stevig in en geeft je geen kans om af te haken. De vlotte afwisseling in muziek, emoties en sfeer houden je helemaal in ban. Om nog maar te zwijgen van de prachtige decors zoals de pompeuze spiegelzaal waar de schitterende ‘Masquerade’ plaatsvindt. Is deze versie identiek aan de oorspronkelijke West End-versie? Neen. Is ze daarom minder mooi of ‘echt’. Naar onze mening zeker niet!

Het verhaal

De musical is gebaseerd op het boek van de Franse schrijver Gaston Leroux dat zich afspeelt rond 1930 in de zeer prestigieuze Opéra de Paris. Het verhaal begint wanneer de bejaarde Franse edelman Raoul, tijdens een openbare verkoop een bod doet op een eigenaardige muziekdoos die herinneringen bij hem oproept. Bij het volgende lot: een beschadigde luster uit het Parijse operagebouw, brengt hem helemaal terug naar zijn jeugd.

Wanneer 30 jaar eerder tijdens een repetitie van de opera Hannibal een contragewicht plots uit de nok van de scène naar beneden valt, houdt de hoofdrolspeelster Carlotta het voor gezien. Het gerucht gaat immers dat dit het werk zou zijn van de ‘phantom’. Op aandringen van Meg Giry, de dochter van de balletlerares Madame Giry, mag de jonge ballerina Christine Daaé auditie doen. De prachtige stem van Christine weet iedereen te bekoren, niet in het minst Raoul, die nieuwe baas van de Opera, die in Christine een jeugdvriendin van hem herkent. Na de succesvolle première verschijnt er in de spiegel van Christines loge een mysterieuze figuur, The Phantom, haar zangleraar die ze tot dan toe nog nooit had gezien, alleen gehoord. The Phantom neemt Christine mee naar zijn schuilplaats, diep onder de Opera en vertelt haar dat hij componist is en dat zij zijn muze is. Hij leert haar zingen zodat zij zijn werk zou kunnen uitvoeren.

Nieuwsgierig wie de Phantom in werkelijkheid is, trekt Christine het masker van zijn gelaat. The Phantom ontsteekt in woede en Christine voelt zich zo schuldig dat ze zijn masker teruggeeft. The Phantom vraagt Christine terug te keren naar de Opera. Daar heerst alom verwarring door de verdwijning van Christine.

Meerdere mensen ontvangen een briefje van The Phantom die erop aandringt dat prima donna Carlotta vervangen wordt door Christine. Wanneer daar niet op ingegaan wordt zorgt The Phantom ervoor dat Carlotta’s stem gaat klinken als een kikker. Christine krijgt de hoofdrol maar tijdens de voorstelling wordt één van de theatermedewerkers dood aangetroffen. Christine vlucht met Raoul naar het dak van het operahuis, waar ze overeenkomen om samen weg te lopen. The Phantom heeft echter alles gehoord en zint op wraak. Tijdens een volgend optreden valt de imposante luster van het operahuis naar beneden.

Zes maanden lang blijft alles rustig in de opera en de mensen lijken The Phantom vergeten te zijn. Tot hij tijdens een gemaskerd bal naar aanleiding van Nieuwjaar plots weer opduikt, de uitvoering van zijn nieuwe opera eist en Christine eraan herinnert dat hij haar nog steeds als ‘van hem’ beschouwt.

Er worden plannen gesmeed om The Phantom in de val te lokken tijdens de uitvoering van zijn eigen opera, waarin Christine de hoofdrol zal vertolken.

Christine keert alleen terug naar het dak waar ze treurt om haar overleden vader. Zowel The Phantom als Raoul verschijnen op het dak en er breekt een bitse discussie tussen hen uit.

Tijdens de bewuste uitvoering van de opera van The Phantom merkt Christine dat The Phantom ongemerkt de plaats heeft ingenomen van de hoofdrolspeler die haar in het stuk zijn liefde verklaart. Precies tijdens deze liefdesverklaring wordt het dode lichaam van de hoofdrolspeler ontdekt.

The Phantom weet te vluchten en neemt Christine mee naar zijn ondergrondse verblijfplaats. Op aanwijzing van Madame Giry weet Raoul deze plek te vinden en wordt door The Phantom vastgebonden. Christine wordt voor de keuze gesteld: indien zij belooft bij de Phantom te blijven, laat hij Raoul leven, zoniet moet deze het met de dood bekopen. Christine toont echter zoveel medelijden met het lijden van The Phantom dat deze hen ontroerd allebei laat gaan en zich terugtrekt in de duisternis.