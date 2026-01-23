Tiramisu: 6 tips van de chef voor een geslaagd resultaat

Dit iconische Italiaanse dessert op basis van cacao, koffie en mascarpone is vooral geliefd bij fijnproevers. Maar hoe maak je de geslaagde zelfgemaakte tiramisu? Volg onze tips.

Het stap voor stap volgen van een recept is geen garantie voor succes. We delen onze beste tips om een traditionele tiramisu volgens de regels van de kunst te bereiden.

6 onmisbare stappen voor een geslaagde tiramisu

Productkwaliteit, bereidingswijze… Het perfecte Italiaanse dessert is binnen handbereik!

De juiste producten kiezen

De belangrijkste ingrediënten van tiramisu zijn mascarpone en eieren. Omdat het dessert rauw wordt gegeten, is het belangrijk om producten van hoge kwaliteit te kiezen. Gebruik verse eieren en goede mascarpone. Om je een idee te geven: de kaas moet er zacht en compact uitzien, vergelijkbaar met zeer dikke room. De kleur moet egaal ivoorbeige zijn en de smaak mag niet te zuur zijn. Sterker nog, zelfs de keuze van de koffie is belangrijk!

De mascarpone bewerken

Om het jezelf makkelijker te maken, is het ideaal dat de mascarpone op kamertemperatuur is. Haal de mascarpone daarom 5 tot 10 minuten voor gebruik uit de koelkast. Om hem wat soepeler te maken, moet je de mascarpone ook even loswerken vóór je hem aan de bereiding toevoegt. Maar vooral: klop hem niet op met een elektrische mixer! Het doel is niet om de mascarpone vloeibaar te maken, maar om hem lichtjes los te maken.

De eidooiers luchtig kloppen.

Wanneer je de suiker bij de eidooiers voegt, moet je het mengsel meteen goed opkloppen. Eieren beginnen namelijk te ‘garen’ als ze in contact komen met suiker, daarom is het belangrijk om alles goed te mengen. Klop tot het mengsel bleker wordt en schuimig is. Deze stap is onmisbaar om je tiramisu te doen slagen! Hierdoor krijg je de stevige en luchtige textuur van tiramisu.

Laat de koffie afkoelen

Wat zou tiramisu zijn zonder de authentieke smaak van boudoirs gedoopt in sterke, zwarte koffie? Een kleine tip: laat de koffie afkoelen tot kamertemperatuur voordat je de lange vingers erin doopt. Als de koffie te heet is, vallen de lange vingers uit elkaar en kan de crème smelten tijdens het samenstellen.

Kies voor stevige koekjes

In het originele recept worden lange vingers gebruikt om een tiramisu te maken. Die zijn minder stevig en brokkelen sneller wanneer je ze in de koffie doopt. Kies liever voor boudoirs of speculoos: die blijven beter heel. Maar vooral: week de koekjes niet te lang. Dompel ze 2 à 3 seconden in de koffie en haal ze er meteen weer uit.

Een rusttijd van 24 uur respecteren

Tiramisu is een dessert dat tijd nodig heeft om alle smaken te laten samensmelten. Laat het minstens een nacht, en idealiter 24 uur, in de koelkast opstijven voordat je het serveert.