Wat drijft ons om op vakantie te gaan?

Volgens het nieuwste Travel Trends Report 2025 van het Mastercard Economics Institute (MEI) herontdekken Europeanen het reizen. Niet meer om zo veel mogelijk te zien in zo weinig mogelijk tijd, maar om echt tot rust te komen, zichzelf terug te vinden of levensdromen waar te maken.

Zelfs in onzekere economische tijden kiezen veel mensen ervoor om te blijven reizen – zij het bewuster. Verbinding, welzijn, natuur en culinaire beleving staan voorop. Reizen is meer dan verplaatsing; het wordt een manier om te herbronnen, te genieten en persoonlijke waarden te omarmen.

Zomerbestemmingen 2025: van Tokyo tot Tirana

Europa blijft een topbestemming. De combinatie van natuurlijke schoonheid, culturele rijkdom en gastronomie trekt reizigers van over de hele wereld.

Uit data over vluchtboekingen blijkt dat Tokyo wereldwijd de populairste bestemming is voor de zomer van 2025. Voor Europeanen zijn ook Palma de Mallorca, Hurghada, Parijs, Osaka, Peking en Londen geliefd.

Een opvallende nieuwkomer is Tirana (Albanië). De stad kende sinds 2019 een sterke toename van Europese bezoekers, vooral uit Italië, en wordt steeds meer ontdekt als verrassende vakantiebestemming.

Wellness en natuur als leidraad

Het belang van wellness-toerisme groeit snel. Bestemmingen zoals Namibië, Zuid-Afrika en Thailand spreken reizigers aan die op zoek zijn naar rust, natuur en herstel. Ook in Europa zit natuurtoerisme in de lift, met nationale parken in Finland, Zwitserland, Frankrijk en Noorwegen als populaire trekpleisters.

Finland springt eruit: de nationale parken zijn er goed voor 7,1% van de totale grensoverschrijdende bestedingen, een stijging van 1,1% tussen 2023 en 2024. Een duidelijke indicatie dat we op zoek zijn naar stilte, frisse lucht en ruimte.

Culinaire reizen: genieten met alle zintuigen

Eten en drinken vormen een belangrijk onderdeel van de reisbeleving. In 2024 stond Istanbul aan de top als culinaire hotspot, met restaurants die toeristen uit 67 verschillende landen ontvingen. Ook Barcelona, Cannes, Dubrovnik en Interlaken behoren tot de favoriete bestemmingen voor wie gastronomie centraal zet.