Wijntrip in Waals-Brabant: ontdek de mooiste wijngaarden per fiets

Tijdens vijf weekends tussen mei en augustus kun je langs charmante wijngaarden fietsen, proeven bij gepassioneerde wijnboeren en overnachten in sfeervolle logies. Een perfecte combinatie van natuur, gastronomie en ontspanning — met een vleugje avontuur.

Ook in Waals-Brabant begint de wijnbouw zich na enkele schuchtere jaren meer en meer te ontwikkelen. Vandaag telt de provincie een dertigtal wijngaarden van verschillende groottes. Sommige zijn bezig een mooie reputatie op te bouwen. Om deze ‘nieuwe’ wijnbouw te ontdekken organiseert de toeristische dienst van de provincie een fietstocht van twee dagen gedurende vijf weekends tussen eind mei en eind augustus.

Route-informatie

Lengte: 71 km (2 dagen)

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

“Vino trip” tussen Villers-la-Ville en Nijvel

Deze ‘vino trip’ omvat alles, ook de overnachting, en bestaat uit een fietstocht van 71 km via de knooppunten en met nu en dan een wijnhalte. Op het programma: ontmoetingen met de wijnboeren, lunches in de wijngaard en zelfs een ‘vina siesta’ (je mag zelf raden wat hieronder verstaan wordt). Slapen doen je in karaktervolle horecazaken wat de ervaring compleet maakt.

Voor de afwisseling houdt de wijntrip ook halt in de grootse ruïnes van de abdij van Villers-la-Ville. Hoewel: ook hier wacht een miniwijngaard op dezelfde plek waar de monniken eeuwen geleden druiven teelden. Op zondag kunnen de dapperste fietsers de route verlengen met een lus van 23 kilometer langs een groen stukje van het kanaal Brussel-Charleroi tussen Nijvel en Kasteelbrakel. En wat denk je van deze service: als je tijdens de trip graag een lekkere fles wijn koopt, dan wordt die naar je auto gebracht op het einde van het verblijf. Weet ook dat het parcours heuvelachtig is: je zult hier en daar wat moeten stoempen, tenzij je met een elektrische fiets rijdt uiteraard.