Zo krijg je je drankje supersnel koud

Niets is zo lekker als een fris, koud drankje op een warme dag. Maar wat als je blikje cola of fles wijn nog op kamertemperatuur is? Geen paniek! Met deze slimme trucs zijn je drankjes in een mum van tijd koel – zonder dure apparatuur.

Of het nu gaat om een blikje cola, een fles wijn of een koud biertje: met deze handige hacks serveer je je drankjes binnen enkele minuten heerlijk fris. Handig voor een tuinfeest, onverwacht bezoek of gewoon voor jezelf.

Blikje frisdrank ijskoud in 2 minuten

Een blikje fris koel je razendsnel met een trucje uit de horeca:

Vul een schaal of kom met water, ijsblokjes en een flinke schep zout.

Leg het blikje erin en draai het rond met je hand. Dat versnelt het proces doordat de vloeistof in beweging blijft.

Binnen 2 à 3 minuten is het blikje ijskoud.

Waarom het werkt? Het zout verlaagt het vriespunt van het water, waardoor het mengsel nóg kouder wordt dan gewoon ijswater.

Tip: Heb je geen ijs bij de hand? Wikkel het blikje in een nat keukenpapiertje en leg het 10-15 minuten in de vriezer. Daarna is hij ook ijskoud.

Fles drinken, koud in een kwartiertje

Een grote fles water of fris koelt iets langzamer dan een blikje, maar ook hier werkt het ijswater met zout-trucje perfect:

Zet de fles in een emmer, pan of wasbak gevuld met ijswater en zout.

Draai de fles af en toe voorzichtig rond.

Na 15 minuten is je frisdrank lekker koel.

Heb je geen ijs bij de hand? Wikkel de fles in een natte theedoek of nat keukenpapier en zet hem in de vriezer. In 30-40 minuten is hij goed koud.

Een fles wijn snel koud krijgen

Witte wijn en rosé smaken het beste gekoeld. Toch vergeten we vaak om ze op tijd in de koelkast te zetten. Geen probleem, zo krijg je de fles snel op temperatuur.

Vul een koelemmer, vaas of hoge pan met koud water, ijsblokjes en zout.

Zet de wijnfles erin, tot aan de hals.

Na 15 minuten is de wijn perfect op temperatuur.

Geen ijs? Wikkel de fles witte wijn of de rose in een natte doek of in nat keukenpapier en leg hem in de vriezer. Na zo’n 20 minuten in hij koud.

Rode wijn wordt vaak te warm geserveerd – op “kamertemperatuur”, wat tegenwoordig vaak 21°C of hoger betekent. Terwijl rode wijn het beste smaakt tussen de 15 en 18°C, afhankelijk van het type. Dus ja, ook rode wijn kan soms een beetje gekoeld worden.

Rode wijn snel op de juiste temperatuur krijgen – zo doe je dat

Als je een fles rode wijn nét iets te warm hebt staan, kun je die snel opfrissen met deze subtiele koelmethode. Snelle afkoel-hack: 10 minuten in de koelkast

Zet de fles 10-15 minuten in de koelkast.

Of leg hem 5-7 minuten in een kom met koud water en een paar ijsblokjes – zonder zout deze keer.

Droog de fles af en serveer direct.

Voor lichtere rode wijnen zoals Pinot Noir of Beaujolais mag het nog iets koeler (14-15°C), terwijl stevigere wijnen als Bordeaux of Syrah rond de 17-18°C het beste tot hun recht komen.

Let op: rode wijn mag niet te koud worden. Dat maakt de smaak vlak en bitter. Zet dus een wekker of timer, zodat je hem er op tijd weer uithaalt.

Bierflesje in 5 minuten koud krijgen

Zin in een koud biertje? Zo heb je ‘m snel klaar.

Leg het bierflesje in een kom met ijswater en zout.

Even rustig ronddraaien, en na 5 minuten is het klaar om te schenken.

Een snelle oplossing zonder ijs: Wikkel het flesje in een nat keukenpapiertje en leg het 20 minuten in de vriezer.

Slimme serveertips

Is je drankje nog nét niet helemaal koud, of wil je het extra fris serveren? Met deze eenvoudige tips maak je er toch iets lekkers van:

Bevroren druiven of bessen zijn ideaal als ‘natuurlijke ijsklontjes’ voor wijn of frisdrank. Ze koelen het drankje zonder het te verdunnen.

Gebruik kleine ijsklontjes of crushed ice. Hoe kleiner het ijs, hoe sneller het koelt.

Zet het glas 2 minuten in de vriezer voordat je het drankje inschenkt. Een koud glas helpt het drankje koeler te blijven.

Schenk kleinere hoeveelheden per keer in. Zo blijft je drankje langer koel, en kun je de rest eventueel nog even laten koelen.

Met deze slimme serveertips geniet je zelfs bij warm weer snel van een heerlijk verfrissend drankje.

