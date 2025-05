Zomers weekendje weg: Hoei – cultuur, natuur & karakter aan de Maas

Halverwege Luik en Namen ontdek je Hoei, één van de oudste steden van België. Geen toeristische drukte, wel kronkelende straten, middeleeuwse architectuur en een rijk erfgoed charmeren hier. Of je nu kiest voor een wijnproeverij bij Clos des Prébendiers of eropuit trekt voor een fiets- of wandeltocht: in twee dagen ontdek je plekken waar de tijd haar verhalen vertelt.

48 uur in Huy -Hoei in het Nederlands- is wandelen door eeuwenoude straten, fietsen langs het water, proeven van het goede leven en beseffen dat grootsheid soms schuilt in het kleine.

Dag 1: Historische charme en panoramische vergezichten

Ochtend

Begin je weekend met een wandeling van een goeie vier kilometer door de oude stadskern van Hoei. In het hart van de stad ligt de Grote Markt, waar de fontein Li Bassinia al sinds de middeleeuwen het middelpunt vormt. Flaneer langs de statige gevels, bewonder het stadhuis en stap binnen in de collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk, een gotisch meesterwerk uit de 15e eeuw. Vergeet vooral haar verborgen schatkamer niet, een feest voor kunst- en geschiedenisliefhebbers en internationaal bekend voor haar vier grote reliekschrijnen uit de 12e en 13e eeuw.

Middag

Neem de kabelbaan en zweef hoog boven de Maas naar de top van de citadel. Het uitzicht over de vallei is weids, maar de echte impact wacht boven: het Fort van Hoei. Een herdenkingsmuseum dat niet alleen over de stad uitkijkt, maar ook de herinnering aan een donker hoofdstuk in de geschiedenis. Binnenin vertelt een aangrijpend museum het verhaal van verzet, gevangenschap en de Tweede Wereldoorlog.

Wat ooit een strategisch bolwerk was, is vandaag een plek van herinnering. In het fort, dat door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ingericht als gevangenkamp, wandel je langs kille cellen, ondervragingsruimtes en sobere wasplaatsen. Meer dan 7.000 gevangenen werden hier vastgehouden. Het museum reconstrueert hun leefomstandigheden en vertelt het verhaal van het verzet, de bezetting én de bevrijding van Hoei — in getuigenissen en beelden die je bijblijven. Het fort zelf dateert uit de 19e eeuw, gebouwd op de ruïnes van de middeleeuwse burcht “Tchestia”. De enige tastbare herinnering daaraan is een diepe waterput van 90 meter, gegraven in de 16e eeuw.

Late namiddag/avond

Boven op de groene hellingen van Hoei wacht een verrassend stukje terroir: Clos des Prébendiers. Hier sluit je na het museumbezoek je dag ontspannen af tussen de wijnranken, met een glas witte wijn van eigen bodem in de hand en zicht op de stad beneden je.

Wijnmaker Jacques Mouton ontvangt je persoonlijk voor een rondleiding door de wijngaard – van de geschiedenis van de plek tot het snoeien, sproeien en oogsten. Je leert hoe de druiven rijpen op de zuidflank van de stad, welke machines hun werk doen in de oogsttijd en hoe het vinificatieproces in z’n werk gaat. Afsluiten doe je uiteraard met een proeverij. Het resultaat in je glas is niet alleen een lokale witte wijn, maar ook het verhaal van vakmanschap en liefde voor het land. In de zomermaanden zijn er ook workshops en kun je – als je het echt wilt beleven – zelfs meehelpen met de oogst.

Dag 2: Fietsen, proeven en verdwalen in het groen

Ochtend

Zin om de dag met vaart te beginnen? Spring op de fiets en volg vanuit Hoei een stukje van de Maasfietsroute – een van de mooiste trajecten van Europa. Deze bewegwijzerde fietsroute slingert langs de rivier door groene valleien, charmante dorpen en monumentale steden als Namen en Luik. Of je nu kiest voor een ontspannen tochtje in de buurt of je kuiten test richting een volgende citadelstad: het uitzicht blijft meeslepend. Denk aan spiegelende waterpartijen, ruige rotspartijen en oude spoorbruggen.

De Maasfietsroute maakt deel uit van een internationaal parcours van 1152 kilometer dat de rivier volgt van Frankrijk tot aan de Nederlandse monding. Het Waalse stuk – grotendeels autovrij dankzij de RAVeL – laat je fietsen door een landschap waarin natuur en industrieel erfgoed elkaar perfect aanvullen. En geen zorgen: langs de route lonken genoeg terrasjes aan het water voor een welverdiende pauze met uitzicht.

Middag

Na een ochtend op de fiets ruil je de pedalen in voor wandelschoenen: tijd om de Condroz te voet te verkennen. Niet ver van Hoei ligt het indrukwekkende Kasteel van Modave, dramatisch gelegen op een rotspunt boven de vallei van de Hoyoux. Een luswandeling van 8 kilometer dompelt je onder in een landschap van eeuwenoude beukenlanen, stille gehuchten en glooiende akkers. Het kasteel zelf lijkt zo weggelopen uit een romantisch schilderij. Binnen wacht je een reeks elegant ingerichte salons, een middeleeuwse donjon en zelfs een zaal gewijd aan het hydraulische vernuft van Renkin Sualem, de timmerman die de voorloper van de Machine van Marly bouwde.

Met een audiogids ontdek je op je eigen tempo de geschiedenis van het gebouw, dat in de 17e eeuw werd omgevormd tot een lustslot. De Franse tuin is al even betoverend: symmetrie, rozenperken en panoramische zichten over het golvende Condrozlandschap maken dit domein tot een van de mooiste erfgoedsites van Wallonië. Of je nu een liefhebber bent van geschiedenis, natuur of landschapsfotografie — dit is een plek om even stil te vallen.

Avond

Terug in Hoei is het tijd om de lokale gastronomie te proeven. Wat dacht je van Luikse balletjes met Saint-Mengoldbier, genoemd naar het stadsbier dat met zijn rijke smaak ook zijn weg naar pralines vond? Chocolatier Taratata maakt kunstwerkjes als La Terre de Huy en le Caillou de Meuse – een perfect souvenir voor thuis, als je ze tenminste kunt weerstaan.

Waar overnachten in en rond hoei? Onze tips Hotel Naxhelet – Wanze

Overnachten in luxe: kies voor het stijlvolle Hotel Naxhelet in het nabijgelegen Wanze, met wellness, golf én gastronomisch restaurant.

naxhelet.be

Château d’Ahin – Hoei

Hier logeer je in een charmante oude hoeve naast een kasteelpark. Klein, sfeervol en op een steenworp van de stad.

hotelduchateau.be

La Siroperie – Antheit (Wanze)

Authentieke gîtes in een voormalige siroopfabriek, rustig gelegen en toegankelijk voor iedereen.

lasiroperie.be

Le Pré de Caroline – Hoei

B&B met karakter in een groene vallei, ideaal voor wandelaars en mountainbikers.

lepredecaroline.com

Le Pressoir – Ben-Ahin (Hoei)

Gîte voor grotere groepen in een oude wijnpers, met park en wandelroutes vlakbij.

poudrerie.be

Porta Nova 21 – Hoei

Stijlvolle stadsgîte in hartje Hoei, met uitzicht én comfort. Perfect voor een citytrip.

portanova21.com

Extra tips voor je weekendje Hoei

Een uitstap met de (klein)kinderen? Bezoek het gezellige recreatie- en dierenpark Mont Mosan, vlak bij het fort en ideaal te bereiken via de kabelbaan van Hoei.

Op zoek naar ruïnes in de buurt? De kastelen van Moha en Jehay brengen je terug naar andere eeuwen – én zijn omringd door prachtige parken en tuinen.

Download gratis het stadsboekje van Hoei.

www.visitwallonia.be

Tekst: Goedele Verrecas