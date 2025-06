Curaçao, l’île aux mille trésors : 7 conseils pour des vacances inoubliables

À Curaçao, les habitants parlent souvent avec tendresse de « dushi Kòrsou », qui signifie « Curaçao, l’île merveilleuse ». Cette expression reflète parfaitement la douceur de vivre qui règne sur l’île. Ici, les visiteurs sont accueillis à bras ouverts, comme des membres de la famille. En explorant les marchés locaux, en parcourant les ruelles colorées de Willemstad ou en dégustant un poisson fraîchement pêché au bord de la mer, chaque instant invite à la découverte.

Curaçao est une île aux mille visages. Pour ceux en quête de calme, ses plus de 55 plages nichées dans de petites criques offrent un véritable havre de paix. Les plus aventuriers apprécieront les sentiers du parc Christoffel, où les panoramas spectaculaires dévoilent toute la beauté de l’île. Ici, plus de 55 nationalités cohabitent, créant un mélange vibrant d’art, de musique, de festivals et de traditions. Musées et architecture racontent l’histoire fascinante de Curaçao.

La cuisine locale est un véritable voyage des sens : saveurs européennes, caribéennes, latino-américaines et créoles s’entrelacent dans des recettes transmises de génération en génération. À cela s’ajoute une scène gastronomique moderne portée par des chefs locaux passionnés, qui valorisent les produits du terroir. Curaçao, c’est une expérience unique, alliant détente, découvertes et rencontres inoubliables.

Conseil n°1 – Un hébergement pour tous les goûts

Curaçao est facilement accessible grâce à des vols directs depuis Amsterdam et Bruxelles (jusqu’en novembre 2025), vous permettant de commencer votre voyage en toute sérénité. Sur place, se déplacer est simple : louer une voiture vous offre la liberté d’explorer l’île à votre rythme, depuis votre hébergement. Le choix d’hébergements est très varié, allant des complexes hôteliers luxueux et hôtels tout compris aux charmants hôtels-boutiques et petites maisons d’hôtes pleines de caractère.

Pour vous aider à trouver le séjour idéal, n’hésitez pas à consulter curacao.com/fr/ou-dormir

Conseil n°2 – Explorez Willemstad avec un guide local

Capitale historique de Curaçao, Willemstad est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 25 ans. Avec plus de 700 bâtiments classés, elle offre un décor coloré et une atmosphère unique. Une visite guidée avec un guide locale est la meilleure façon de percer les secrets et anecdotes derrière ses façades et ses fresques murales. Vous découvrirez, par exemple, pourquoi le célèbre pont flottant porte le surnom de « Swinging Old Lady ».

Conseil n°3 – Partez à la découverte du parc national Christoffel

Le parc national Christoffel, s’étendant sur 2 300 hectares au nord-ouest de Curaçao, est un véritable joyau naturel. Il abrite le Christoffelberg, point culminant de l’île avec ses 372 mètres d’altitude. Vous y trouverez plusieurs sentiers de randonnée aux niveaux de difficulté variés, adaptés à tous les profils. Le parc offre une végétation luxuriante, une faune riche et des paysages à couper le souffle. Par temps clair, l’ascension du Christoffelberg vous récompense par un panorama exceptionnel sur l’île et la mer environnante. Une expérience idéale pour bien démarrer la journée en pleine nature.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur christoffelpark.org

Conseil n°4 – Vibrez au rythme des événements locaux

Assister à un événement musical est une merveilleuse façon de plonger dans la culture de Curaçao et de partager l’énergie festive de ses habitants. En août, ne manquez pas le Curaçao North Sea Jazz Festival, un rendez-vous incontournable où se produisent chaque année des artistes de renommée mondiale. Cette édition accueillera notamment Kool & The Gang, Snoop Dogg, Ne-Yo et Ricky Martin. Autre moment fort : le Kaya Kaya Festival, né pour redonner vie au quartier d’Otrobanda. Le temps d’une journée, les rues s’illuminent de street art coloré, de concerts en plein air et d’une ambiance vibrante à ne pas manquer.

Pour en savoir plus, consultez curacaonorthseajazz.com et kayakaya.org

Conseil n°5 – Un paradis pour les gourmets

À Curaçao, bien manger fait partie de l’art de vivre. Des beach clubs décontractés aux restaurants gastronomiques, l’île ravira tous les palais. Savourez un poisson fraîchement pêché à Westpunt ou au restaurant De Visserij, où la prise du jour est cuisinée sur place. Le soir, laissez-vous surprendre par la créativité des chefs locaux, entre influences caribéennes, européennes et créoles.

Plus d’infos sur curacao.com/fr/category/cuisine

Conseil n°6 – Goûtez aux saveurs locales dans une ferme biologique

À Curaçao, l’agriculture durable prend racine. Des fermes biologiques comme Hofi Cas Cora cultivent leurs propres fruits, légumes, herbes, œufs et viande. En semaine, vous pouvez y faire vos courses dans une boutique zéro déchet pleine de produits locaux fraîchement récoltés. Le week-end, de 9h à 15h, ne manquez pas leur brunch « farm-to-table », servi dans un cadre champêtre et convivial.

Plus d’infos sur hoficascora.com

Conseil n°7 – Jouez au golf dans un cadre magnifique

Curaçao est aussi une destination golf de choix, avec trois parcours de 18 trous : The Old Quarry Golf Course, Blue Bay Curaçao et le Curaçao Golf & Squash Club. Chaque parcours a son propre style, mais tous offrent des vues imprenables sur l’île et l’océan. Conçu par le célèbre architecte Pete Dye, Old Quarry se fond parfaitement dans le paysage naturel. Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, frapper quelques balles sous le soleil caribéen est une expérience unique.

Plus d’infos sur curacao.com/fr/category/sports-et-golf