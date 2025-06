La crème solaire ? Mieux que le botox !

Peptides, rétinol, Vitamine C, de nombreux ingrédients promettent un effet botox en pot. Mais il y a une chose que l’on oublie parfois, alors que c’est la base pour garder une peau éclatante plus longtemps : le SPF, autrement dit une bonne protection solaire.

Des rayons différents, des effets différents

« La lumière du soleil est un faisceau de différents types de rayons qui présentent chacun un risque particulier pour notre peau : UVB, UVA et HEV (lumière bleue) », explique Léa Chazareix, experte en protection solaire chez Eau Thermale Avène. « Les UVB sont les rayons qui provoquent les coups de soleil quand on s’expose au soleil sans protection. La barrière cutanée est fragilisée et doit être réparée. Les UVA pénètrent plus profondément dans la peau et sont la principale cause du vieillissement prématuré de la peau et de l’oxydation cellulaire. Les UVA sont aussi les rayons qui provoquent des réactions allergiques. La HEV, une lumière bleue qui vient du soleil, mais aussi des écrans de nos ordinateurs, téléphones ou téléviseurs, provoque également une réaction de stress cutané, entraînant relâchement, taches pigmentaires et ridules. »

Le rayonnement UVA : le plus grand ennemi d’une peau jeune

Léa Chazareix : « Les UVA pénètrent toute l’année jusqu’aux couches profondes de la peau. Ils détruisent les fibres de collagène et d’élastine, ce qui entraîne un vieillissement prématuré, un teint moins uniforme et une perte d’élasticité. Ils provoquent aussi l’apparition de taches pigmentaires et de rides. Ce phénomène s’appelle le photovieillissement. » Les UVA passent aussi à travers les nuages, donc, même en Belgique, on n’y échappe pas.

Léa Chazareix

Remplacer sa crème de jour par une crème solaire ? Foncez !

Moins la peau est exposée aux rayons du soleil, plus longtemps elle reste lisse, souple et uniforme. Quels que soient le sérum ou les ingrédients que vous choisissez, la dernière étape doit toujours être une protection solaire adaptée à votre type de peau, même en ville ou par temps couvert. Appliquez votre protection après le sérum et la crème de jour (ou remplacez votre crème de jour par une crème solaire), puis procédez à votre maquillage.

Optez pour des textures légères, faciles à appliquer sous le maquillage, comme l’Ultra Fluid Invisible SPF50 d’Eau Thermale Avène ou le Fluide Anti-Âge SPF50.

Certains produits remplacent même le maquillage grâce à leur teinte unifiante, une solution rapide pour l’été : le Fluide Anti-Pigmentation SPF50+ d’Eau Thermale Avène.

Toutes ces crèmes contiennent le nouveau filtre TriAsorB™ qui protège contre les UVA, les UVB et la lumière bleue, tout en hydratant et apaisant la barrière cutanée, ce qui en fait d’excellentes crèmes de jour. Associez-les à votre sérum préféré et vous obtenez la meilleure formule anti-âge.